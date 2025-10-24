Кому из знаков Зодиака сделают предложение в 2026 году — астрологи ответили

Мужчина надевает кольцо на палец женщины. Фото: Freepik

Некоторые знаки Зодиака станут настоящими счастливчиками судьбы в 2026 году. Их постигнет удача в личной жизни. Те, кто уже давно ждет заветного предложения от любимого человека, наконец его получат.

Об этом пишет ТСН.

Рак

Этому знаку Зодиака стоит ждать в 2026 году пробуждения настоящих чувств. Впервые за долгое время вы почувствуете стабильность в отношениях. Звезды предсказывают ждать изменений уже весной. В мае или июле партнер заговорит о совместном будущем и решится на предложение. Скорее всего его сделают там, где вы чувствуете себя в безопасности — дома или у воды.

Овен

В 2026 году в сердце Овнов разгорится новый огонь. Речь идет не о страстных чувствах, а о желании стабильности и спокойствия в отношениях. Вы сможете понять, что рядом с вами находится нужный человек. Именно он и сделает предложение руки и сердца. Такой шаг будет не импульсивным, а взвешенным и зрелым.

Мужчина делает предложение женщине. Фото: Freepik

Лев

В 2026 году отношения Льва обретут долгожданную глубину. Партнер, с которым вы мечтаете быть рядом всю жизнь, решится на важный шаг. Летом или в начале осени прозвучит искреннее: "Я хочу, чтобы ты стала моей женой". Предложение стоит ожидать во время праздника или путешествия.

Козерог

Еще один счастливчик, который получит предложение руки и сердца в 2026 году — Козерог. Этот знак Зодиака мечтает о стабильности и наконец получит ее. Предложение, вероятно, будет без пафоса, но с глубокой искренностью. Партнер признается в желании быть вместе всегда между привычными утренними разговорами или прогулкой по парку.

