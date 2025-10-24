Кому зі знаків Зодіаку освідчаться у 2026 році — астрологи відповіли

Чоловік одягає каблучку на палець жінки. Фото: Freepik

Деякі знаки Зодіаку стануть справжніми щасливчиками долі у 2026 році. Їх спіткає удача в особистому житті. Ті, хто вже давно чекає на заповітну пропозицію від коханої людини, нарешті її отримають.

Про це пише ТСН.

Реклама

Читайте також:

Кому зі знаків Зодіаку чекати освідчення

Рак

Цьому знаку Зодіаку варто чекати у 2026 році на пробудження справжніх почуттів. Вперше за довгий час ви відчуєте стабільність у стосунках. Зірки пророкують чекати на зміни вже навесні. У травні чи липні партнер заговорить про спільне майбутнє та зважиться на пропозицію. Швидше за все її зроблять там, де ви почуваєтеся у безпеці — вдома або біля води.

Овен

У 2026 році в серці Овнів розгориться новий вогонь. Йдеться не про пристрасні почуття, а про бажання стабільності та спокою у стосунках. Ви зможете зрозуміти, що поруч з вами знаходиться потрібна людина. Саме вона й зробить пропозицію руки та серця. Такий крок буде не імпульсивним, а виваженим та зрілим.

Чоловік робить пропозицію жінці. Фото: Freepik

Лев

У 2026 році стосунки Лева отримають довгоочікувану глибину. Партнер, з яким ви мрієте бути поруч все життя, зважиться на важливий крок. Влітку чи на початку осені пролунає щире: "Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною". Пропозицію варто очікувати під час свята або подорожі.

Козеріг

Ще один щасливчик, який отримає пропозицію руки та серця у 2026 році — Козеріг. Цей знак Зодіаку мріє про стабільність й нарешті здобуде її. Освідчення, ймовірно, буде без пафосу, але з глибокою щирістю. Партнер зізнається у бажанні бути разом завжди між звичними ранковими розмовами чи прогулянкою парком.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кого зі знаків Зодіаку чекають випробування в кінці жовтня. Доля випробує характер.

Також ми розповідали про те, які знаки Зодіаку мають занадто самовпевнений характер. Через це їм важко прислухатись до думки інших людей.