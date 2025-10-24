Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Щасливі знаки Зодіаку — кому зроблять пропозицію у 2026 році

Щасливі знаки Зодіаку — кому зроблять пропозицію у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 12:06
Оновлено: 09:28
Кому зі знаків Зодіаку освідчаться у 2026 році — астрологи відповіли
Чоловік одягає каблучку на палець жінки. Фото: Freepik

Деякі знаки Зодіаку стануть справжніми щасливчиками долі у 2026 році. Їх спіткає удача в особистому житті. Ті, хто вже давно чекає на заповітну пропозицію від коханої людини, нарешті її отримають.

Про це пише ТСН.

Реклама
Читайте також:

Кому зі знаків Зодіаку чекати освідчення

Рак

Цьому знаку Зодіаку варто чекати у 2026 році на пробудження справжніх почуттів. Вперше за довгий час ви відчуєте стабільність у стосунках. Зірки пророкують чекати на зміни вже навесні. У травні чи липні партнер заговорить про спільне майбутнє та зважиться на пропозицію. Швидше за все її зроблять там, де ви почуваєтеся у безпеці — вдома або біля води.

Овен

У 2026 році в серці Овнів розгориться новий вогонь. Йдеться не про пристрасні почуття, а про бажання стабільності та спокою у стосунках. Ви зможете зрозуміти, що поруч з вами знаходиться потрібна людина. Саме вона й зробить пропозицію руки та серця. Такий крок буде не імпульсивним, а виваженим та зрілим.

Кому зі знаків Зодіаку освідчаться у 2026 році
Чоловік робить пропозицію жінці. Фото: Freepik

Лев

У 2026 році стосунки Лева отримають довгоочікувану глибину. Партнер, з яким ви мрієте бути поруч все життя, зважиться на важливий крок. Влітку чи на початку осені пролунає щире: "Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною". Пропозицію варто очікувати під час свята або подорожі.

Козеріг

Ще один щасливчик, який отримає пропозицію руки та серця у 2026 році — Козеріг. Цей знак Зодіаку мріє про стабільність й нарешті здобуде її. Освідчення, ймовірно, буде без пафосу, але з глибокою щирістю. Партнер зізнається у бажанні бути разом завжди між звичними ранковими розмовами чи прогулянкою парком.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кого зі знаків Зодіаку чекають випробування в кінці жовтня. Доля випробує характер.

Також ми розповідали про те, які знаки Зодіаку мають занадто самовпевнений характер. Через це їм важко прислухатись до думки інших людей.

психологія Астрологія знаки Зодіаку цікаві факти пропозиція руки і серця
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації