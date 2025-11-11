Відео
Коли гуляти весілля 2026 року — дати, що принесуть міцну родину

Коли гуляти весілля 2026 року — дати, що принесуть міцну родину

Дата публікації: 11 листопада 2025 23:45
Оновлено: 23:41
Весілля і вінчання 2026 року — астрологи визначили найсприятливіші дати
Щаслива пара святкує весілля. Фото: freepik.com

Весілля — це не просто дата у календарі, а день, який відкриває новий розділ у житті двох людей. Саме тому вибір дня для одруження має особливе значення. Астрологи й нумерологи переконані: коли небесні тіла утворюють гармонійні аспекти, союз буде наповнений любов’ю, довірою та щастям. 2026 рік принесе чимало сприятливих днів для створення сім’ї — потрібно лише обрати момент, коли енергії Всесвіту сприятимуть коханню.

Якщо ви мрієте про шлюб, який витримає випробування часом, зверніть увагу на дати, коли зорі сходяться у вашу користь. Саме тоді весілля стане справжнім благословенням небес.

Читайте також:

Як обрати ідеальну дату весілля за порадами астрологів

Астрологія допомагає розпочати спільний шлях у гармонії. Розташування планет у день весілля здатне вплинути на характер стосунків і довговічність шлюбу. Сонце символізує спільну мету пари, Венера відповідає за ніжність і любов, Місяць — за емоційну близькість, а Сатурн формує стабільність і взаємну відповідальність. Вдале поєднання цих енергій створює основу для міцного і щасливого союзу.

Перш за все, фахівці радять звернути увагу на Венеру — планету кохання, романтики та шлюбу. Весілля варто проводити у дні, коли Венера перебуває у сприятливому положенні, зокрема у знаках її сили — Тельці, Терезах або Рибах. Уникати варто періоду, коли Венера рухається ретроградно, адже тоді почуття можуть стати непевними, а стосунки — нестійкими.
Так само небажано планувати весілля під час ретроградного Меркурія.

У цей час часто виникають непорозуміння, плутанина у документах і неочікувані збої в організації. Якщо уникнути цього періоду неможливо, астрологи радять хоча б не подавати офіційні документи до завершення ретроградної фази.

Ще один важливий аспект — положення Місяця. Його вплив визначає, як партнери підтримуватимуть один одного на емоційному рівні. Найкраще обирати день, коли Місяць утворює гармонійні аспекти із Сонцем чи Венерою — це сприяє щирості, взаєморозумінню та душевній близькості. Варто також зважати на фазу Місяця: під час зростаючого світла добре починати все нове, тож цей період вважається найвдалішим для весілля.

Найщасливіші дати для весілля у 2026 році

Авторка книги "Lucky in Love: Traditions, Customs, and Rituals to Personalize Your Wedding" та експертка з весільних традицій Елені Н. Гейдж поділилася переліком найвдаліших днів для одруження у 2026 році.

Ці дати обрано з урахуванням руху планет, гармонійних аспектів і відсутності ретроградних періодів Меркурія та Венери.

  • Січень: 1, 2, 7, 19, 26, 27
  • Лютий: 1, 2, 3, 6, 8, 12
  • Березень: 24
  • Квітень: 1, 2, 7, 15, 21
  • Травень: 1, 2, 19, 21
  • Червень: 1, 2, 12, 19, 22
  • Серпень: 1, 6, 15, 19
  • Вересень: 2, 5, 7
  • Листопад: 16, 17, 29
  • Грудень: 1, 18

Ці дні несуть енергію гармонії, взаємопідтримки та радості. Вони ідеально підходять для тих, хто прагне створити сім’ю, засновану на довірі, повазі та справжньому коханні.

Порада від астрологів і нумерологів

Щоб шлюб був щасливим, обирайте не лише сприятливі астрологічні дати, а й ті числа, що мають гармонійну енергію у нумерології. Наприклад, числа 2, 6 і 9 символізують любов, турботу та духовну єдність. Весілля у такі дні вважається особливо благословенним.

весілля Астрологія дати нумерологія Одруження 2026 рік
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
