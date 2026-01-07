2026 рік — чи буде високосним та які дзеркальні дати принесуть удачу

Дівчина відмічає дати у календарі. Фото: freepik.com

Новий 2026 рік вже у самому розпалі. Багато хто задається питанням: чи буде він високосним, а також коли і які дзеркальні дати можуть стати особливо вдалими для важливих справ?

Новини.LIVE розповідає, яким же буде 2026 рік.

Чи буде 2026 рік високосним

За григоріанським календарем, рік вважається високосним, якщо:

має 366 днів;

має дату 29 лютого;

ділився на 4 без залишку.

2026 рік не відповідає цим умовам, а отже не є високосним. Наступний високосний рік на нас чекає аж у 2028 році.

Додатковий день у лютому. Фото: freepik.com

Для чого потрібні високосні роки

Високосні роки були створені для того, щоб компенсувати реальний астрономічний час. Річ у тім, що Земля обертається навколо Сонця не рівно за 365 днів, а приблизно за 365 днів, 5 годин і 49 хвилин. Без додаткового дня календарні сезони поступово зміщувалися б, а літо та зима наступали б у незвичний час.

Цікаво, що традиція додавати день раз на чотири роки виникла ще за Юлія Цезаря, коли в ужитку був юліанський календар. Сучасний григоріанський календар, що діє з XVI століття, ще точніше синхронізує календар із Сонцем.

Чому високосні роки вважають невдалими

З давніх-давен високосний рік вважався "не таким, як інші". Люди пов'язували його з невдачами. Так виникли прикмети: не одружуватися, не переїжджати, не змінювати роботу.

Сьогодні наука пояснює: високосний рік — це лише календарна корекція. Жодних доказів, що він приносить біди, немає. Навпаки, 29 лютого — це додатковий шанс зробити щось корисне або приємне.

Дзеркальні дати 2026 року — коли удача буде на вашому боці

Дзеркальні дати — це дні, коли числа в даті читаються однаково в прямому та зворотному порядку. Їх вважають особливо енергетично сильними для реалізації задумів та важливих подій.

Основні дзеркальні дати 2026 року:

01.01.2026

02.02.2026

03.03.2026

04.04.2026

05.05.2026

06.06.2026 — одна з найпопулярніших дат для весіль

07.07.2026

08.08.2026 — символ нескінченності

09.09.2026

10.10.2026

11.11.2026

12.12.2026

Майже дзеркальні дати 2026 року:

02.05.2026

20.06.2026

26.06.2026

26.09.2026

26.02.2026

06.10.2026

Жінка записує дзеркальні дати у щоденник. Фото: freepik.com

Що можна робити у дзеркальні дати

Езотерики радять:

загадувати бажання;

планувати важливі справи та проєкти;

розпочинати нові справи;

одружуватися та вінчатися;

позбавлятися зайвого, щоб звільнити місце для нового.

Чого варто уникати у дзеркальні дати

Щоб ці дні пройшли вдало та без потрясінь, варто:

відкласти важливі справи на потім;

уникати негативних думок, бо є ризик їх матеріалізації;

уникати конфліктів і сварок, що можуть забрати енергію.

