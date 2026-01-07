2026 рік — чи буде високосним та які дзеркальні дати принесуть удачу

Високосний чи ні — яким буде 2026 рік та коли дзеркальні дати
Новий 2026 рік вже у самому розпалі. Багато хто задається питанням: чи буде він високосним, а також коли і які дзеркальні дати можуть стати особливо вдалими для важливих справ?
Новини.LIVE розповідає, яким же буде 2026 рік.
Чи буде 2026 рік високосним
За григоріанським календарем, рік вважається високосним, якщо:
- має 366 днів;
- має дату 29 лютого;
- ділився на 4 без залишку.
2026 рік не відповідає цим умовам, а отже не є високосним. Наступний високосний рік на нас чекає аж у 2028 році.
Для чого потрібні високосні роки
Високосні роки були створені для того, щоб компенсувати реальний астрономічний час. Річ у тім, що Земля обертається навколо Сонця не рівно за 365 днів, а приблизно за 365 днів, 5 годин і 49 хвилин. Без додаткового дня календарні сезони поступово зміщувалися б, а літо та зима наступали б у незвичний час.
Цікаво, що традиція додавати день раз на чотири роки виникла ще за Юлія Цезаря, коли в ужитку був юліанський календар. Сучасний григоріанський календар, що діє з XVI століття, ще точніше синхронізує календар із Сонцем.
Чому високосні роки вважають невдалими
З давніх-давен високосний рік вважався "не таким, як інші". Люди пов'язували його з невдачами. Так виникли прикмети: не одружуватися, не переїжджати, не змінювати роботу.
Сьогодні наука пояснює: високосний рік — це лише календарна корекція. Жодних доказів, що він приносить біди, немає. Навпаки, 29 лютого — це додатковий шанс зробити щось корисне або приємне.
Дзеркальні дати 2026 року — коли удача буде на вашому боці
Дзеркальні дати — це дні, коли числа в даті читаються однаково в прямому та зворотному порядку. Їх вважають особливо енергетично сильними для реалізації задумів та важливих подій.
Основні дзеркальні дати 2026 року:
- 01.01.2026
- 02.02.2026
- 03.03.2026
- 04.04.2026
- 05.05.2026
- 06.06.2026 — одна з найпопулярніших дат для весіль
- 07.07.2026
- 08.08.2026 — символ нескінченності
- 09.09.2026
- 10.10.2026
- 11.11.2026
- 12.12.2026
Майже дзеркальні дати 2026 року:
- 02.05.2026
- 20.06.2026
- 26.06.2026
- 26.09.2026
- 26.02.2026
- 06.10.2026
Що можна робити у дзеркальні дати
Езотерики радять:
- загадувати бажання;
- планувати важливі справи та проєкти;
- розпочинати нові справи;
- одружуватися та вінчатися;
- позбавлятися зайвого, щоб звільнити місце для нового.
Чого варто уникати у дзеркальні дати
Щоб ці дні пройшли вдало та без потрясінь, варто:
- відкласти важливі справи на потім;
- уникати негативних думок, бо є ризик їх матеріалізації;
- уникати конфліктів і сварок, що можуть забрати енергію.
Раніше ми розповідали, коли грати весілля і вінчатися у 2026 році, щоб шлюб був міцним та сповненим кохання.
Також ми писали, коли і як святкувати Китайський Новий рік 2026, а також які ритуали можуть привабити удачу.
Читайте Новини.LIVE!