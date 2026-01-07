2026 рік — чи буде високосним та які дзеркальні дати принесуть удачу

Відео
Головна Свята Високосний чи ні — яким буде 2026 рік та коли дзеркальні дати

Високосний чи ні — яким буде 2026 рік та коли дзеркальні дати

Дата публікації: 7 січня 2026 21:43
Дівчина відмічає дати у календарі. Фото: freepik.com

Новий 2026 рік вже у самому розпалі. Багато хто задається питанням: чи буде він високосним, а також коли і які дзеркальні дати можуть стати особливо вдалими для важливих справ? 

Новини.LIVE розповідає, яким же буде 2026 рік.

Чи буде 2026 рік високосним

За григоріанським календарем, рік вважається високосним, якщо:

  • має 366 днів;
  • має дату 29 лютого;
  • ділився на 4 без залишку. 

2026 рік не відповідає цим умовам, а отже не є високосним. Наступний високосний рік на нас чекає аж у 2028 році.

 

Додатковий день у лютому. Фото: freepik.com

Для чого потрібні високосні роки

Високосні роки були створені для того, щоб компенсувати реальний астрономічний час. Річ у тім, що Земля обертається навколо Сонця не рівно за 365 днів, а приблизно за 365 днів, 5 годин і 49 хвилин. Без додаткового дня календарні сезони поступово зміщувалися б, а літо та зима наступали б у незвичний час.

Цікаво, що традиція додавати день раз на чотири роки виникла ще за Юлія Цезаря, коли в ужитку був юліанський календар. Сучасний григоріанський календар, що діє з XVI століття, ще точніше синхронізує календар із Сонцем.

Чому високосні роки вважають невдалими

З давніх-давен високосний рік вважався "не таким, як інші". Люди пов'язували його з невдачами. Так виникли прикмети: не одружуватися, не переїжджати, не змінювати роботу.

Сьогодні наука пояснює: високосний рік — це лише календарна корекція. Жодних доказів, що він приносить біди, немає. Навпаки, 29 лютого — це додатковий шанс зробити щось корисне або приємне.

Дзеркальні дати 2026 року — коли удача буде на вашому боці

Дзеркальні дати — це дні, коли числа в даті читаються однаково в прямому та зворотному порядку. Їх вважають особливо енергетично сильними для реалізації задумів та важливих подій.

Основні дзеркальні дати 2026 року:

  • 01.01.2026
  • 02.02.2026
  • 03.03.2026
  • 04.04.2026
  • 05.05.2026
  • 06.06.2026 — одна з найпопулярніших дат для весіль
  • 07.07.2026
  • 08.08.2026 — символ нескінченності
  • 09.09.2026
  • 10.10.2026
  • 11.11.2026
  • 12.12.2026

Майже дзеркальні дати 2026 року:

  • 02.05.2026
  • 20.06.2026
  • 26.06.2026
  • 26.09.2026
  • 26.02.2026
  • 06.10.2026

 

Жінка записує дзеркальні дати у щоденник. Фото: freepik.com

Що можна робити у дзеркальні дати

Езотерики радять:

  • загадувати бажання;
  • планувати важливі справи та проєкти;
  • розпочинати нові справи;
  • одружуватися та вінчатися;
  • позбавлятися зайвого, щоб звільнити місце для нового.

Чого варто уникати у дзеркальні дати

Щоб ці дні пройшли вдало та без потрясінь, варто: 

  • відкласти важливі справи на потім;
  • уникати негативних думок, бо є ризик їх матеріалізації;
  • уникати конфліктів і сварок, що можуть забрати енергію.

Раніше ми розповідали, коли грати весілля і вінчатися у 2026 році, щоб шлюб був міцним та сповненим кохання.

Також ми писали, коли і як святкувати Китайський Новий рік 2026, а також які ритуали можуть привабити удачу.

