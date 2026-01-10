Відео
Місячний календар весіль 2026 — які дати гарантують міцний шлюб

Місячний календар весіль 2026 — які дати гарантують міцний шлюб

Дата публікації: 10 січня 2026 21:43
Місячний календар весіль на 2026 рік — які дати подарують міцний шлюб
Закохана пара відзначає весілля. Фото: freepik.com

Весілля — один з найважливіших та найвідповідальніших кроків у житті. Багато пар продумують найдрібніші деталі, щоб ця подія запам'яталася на все життя. Особливе значення має дата, адже саме вона стає точкою відліку для сімейної історії. А як наголошують астрологи, день укладання шлюбу ще й задає енергетику, в якій стосунку розвиватимуться впродовж життя.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем весіль на 2026 рік, який допоможе обрати найсприятливішу дату для весілля.

Читайте також:

Сприятливі дні для весілля у 2026 році за місячним календарем

  • Січень: 7, 16, 20, 29

Перший місяць року — це завжди час нового старту та оновлення. А ці дати можуть закласти міцний фундамент шлюбу.

  • Лютий: 8, 10, 14, 19, 22

Місяць романтики та глибоких почуттів. Весілля в одну з цих дат можу зміцнити кохання та емоційну близькість.

  • Березень: 9, 13, 16, 21, 28

Дати, що сприяють гармонії, творчості та взаємній підтримці у стосунках.

  • Квітень: 3, 10, 14, 22

Весняна енергія оновлення робить ці дні вдалими для легких, теплих і натхненних союзів.

  • Травень: 5, 11, 16, 20, 26, 30

Один із найкращих місяців для шлюбу. Ці дати подарують стабільність, достаток й сімейний затишок.

  • Червень: 2, 14, 17, 23, 29

Час щасливих союзів, де панує легкість у спілкуванні та взаємна повага.

  • Липень: 6, 10, 15, 22, 28

Сприятливий період для шлюбів, побудованих на довірі, щирості та емоційній відкритості.

  • Серпень: 12, 16, 23, 28, 30

Дні, що підходять парам, які прагнуть стабільності, матеріального достатку та спільного розвитку.

  • Вересень: 5, 9, 15, 19, 27

Місяць рівноваги й взаєморозуміння. Ці дати стануть гарним вибором для зрілих і усвідомлених союзів.

  • Жовтень: 10, 13, 20, 25, 29

Час для глибоких, серйозних стосунків і міцних сімейних обіцянок.

  • Листопад: 3, 8, 17, 22, 26

Спокійна та врівноважена енергія допомагає зміцнити почуття й довіру між партнерами.

  • Грудень: 5, 11, 15, 19, 28

Чудовий період для весілля напередодні нового етапу життя та спільних мрій.

 

Пара відзначає весілля. Фото: freepik.com

Які дні несприятливі для весілля у 2026 році

Існують періоди, коли енергія Місяця нестабільна, у такі місячні дні початок важливих життєвих подій краще відкласти: 1, 3, 13, 19, 23, 27, 29, 30. Одруження у цей час можу принести у пару конфлікти, надмірну емоційність і напруження.

Астрологи також категорично не рекомендують одружуватися у дні нового Місяця та повні, дні місячних і сонячних затемнень, а ще у період коли планети Венера, Марс і Юпітер ретроградні.

Раніше ми писали, як обрати ідеальну дату весілля за порадами астрологів, щоб шлюб був міцним та сповненим кохання. 

Нагадаємо, ми розповідали, як за датою народження дізнатися, коли ви знайдете справжнє кохання.

Також дізнайтеся, чи буде 2026 рік високосним.

шлюб весілля дати місячний календар 2026 рік
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
