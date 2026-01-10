Місячний календар весіль на 2026 рік — які дати подарують міцний шлюб

Закохана пара відзначає весілля. Фото: freepik.com

Весілля — один з найважливіших та найвідповідальніших кроків у житті. Багато пар продумують найдрібніші деталі, щоб ця подія запам'яталася на все життя. Особливе значення має дата, адже саме вона стає точкою відліку для сімейної історії. А як наголошують астрологи, день укладання шлюбу ще й задає енергетику, в якій стосунку розвиватимуться впродовж життя.

місячним календарем весіль на 2026 рік, який допоможе обрати найсприятливішу дату для весілля.

Сприятливі дні для весілля у 2026 році за місячним календарем

Січень: 7, 16, 20, 29

Перший місяць року — це завжди час нового старту та оновлення. А ці дати можуть закласти міцний фундамент шлюбу.

Лютий: 8, 10, 14, 19, 22

Місяць романтики та глибоких почуттів. Весілля в одну з цих дат можу зміцнити кохання та емоційну близькість.

Березень: 9, 13, 16, 21, 28

Дати, що сприяють гармонії, творчості та взаємній підтримці у стосунках.

Квітень: 3, 10, 14, 22

Весняна енергія оновлення робить ці дні вдалими для легких, теплих і натхненних союзів.

Травень: 5, 11, 16, 20, 26, 30

Один із найкращих місяців для шлюбу. Ці дати подарують стабільність, достаток й сімейний затишок.

Червень: 2, 14, 17, 23, 29

Час щасливих союзів, де панує легкість у спілкуванні та взаємна повага.

Липень: 6, 10, 15, 22, 28

Сприятливий період для шлюбів, побудованих на довірі, щирості та емоційній відкритості.

Серпень: 12, 16, 23, 28, 30

Дні, що підходять парам, які прагнуть стабільності, матеріального достатку та спільного розвитку.

Вересень: 5, 9, 15, 19, 27

Місяць рівноваги й взаєморозуміння. Ці дати стануть гарним вибором для зрілих і усвідомлених союзів.

Жовтень: 10, 13, 20, 25, 29

Час для глибоких, серйозних стосунків і міцних сімейних обіцянок.

Листопад: 3, 8, 17, 22, 26

Спокійна та врівноважена енергія допомагає зміцнити почуття й довіру між партнерами.

Грудень: 5, 11, 15, 19, 28

Чудовий період для весілля напередодні нового етапу життя та спільних мрій.

Пара відзначає весілля. Фото: freepik.com

Які дні несприятливі для весілля у 2026 році

Існують періоди, коли енергія Місяця нестабільна, у такі місячні дні початок важливих життєвих подій краще відкласти: 1, 3, 13, 19, 23, 27, 29, 30. Одруження у цей час можу принести у пару конфлікти, надмірну емоційність і напруження.

Астрологи також категорично не рекомендують одружуватися у дні нового Місяця та повні, дні місячних і сонячних затемнень, а ще у період коли планети Венера, Марс і Юпітер ретроградні.

