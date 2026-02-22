Місячний календар на березень 2026 — коли та що краще планувати, сприятливі дні

Місячний календар на березень 2026. Колаж: Новини.LIVE

Березень приносить із собою перші теплі промені сонця. Саме у цей період ми ніби наповнюємося новою енергією, хочеться діяти. А щоб плани складалися вдало, а важливі рішення були влучними, варто скористатися місячним календарем. Адже фази Місяця напряму впливають на наш настрій, рівень сил та здатність ухвалювати рішення.

Новини.LIVE розповідає, у які дати краще планувати важливі справи, а коли бажано утриматися від важливих рішень за місячним календарем на березень 2026 року.

Фази Місяця у березні 2026 року

Місяць, що зростає — з 1 по 2 березня;

— з 1 по 2 березня; Повня у знаку Діви — 3 березня о 13:37 за Києвом;

— 3 березня о 13:37 за Києвом; Місяць, що спадає — з 4 по 18 березня;

— з 4 по 18 березня; Молодик у знаку Риби — 19 березня о 03:23 за Києвом;

— 19 березня о 03:23 за Києвом; Місяць, що зростає — з 20 по 31 березня;

— з 20 по 31 березня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення у знаку Діви — 3 березня о 13:34 за київським часом.

Різні фази Місяця. Фото: Unsplash

Місячний календар на березень 2026 — які дні будуть сприятливі

Найсприятливішими датами у березні стануть: 3, 6, 10, 11, 20, 24 та 28 число.

Астрологи радять:

3 березня — сприятливий період для нових починань, розвитку талантів, навчання та занять улюбленими хобі;

— сприятливий період для нових починань, розвитку талантів, навчання та занять улюбленими хобі; 6 березня — день гармонії у стосунках. Він добре підходить для знайомств, заручин, весілля та святкування важливих подій у родинному колі;

— день гармонії у стосунках. Він добре підходить для знайомств, заручин, весілля та святкування важливих подій у родинному колі; 10 березня — одна з найсильніших дат місяця для масштабних планів;

— одна з найсильніших дат місяця для масштабних планів; 11 березня — день рішучих дій. Можна сміливо братися за нові завдання, підписувати угоди тощо;

— день рішучих дій. Можна сміливо братися за нові завдання, підписувати угоди тощо; 20 березня — добре розпочинати як оздоровчі програми, так і серйозні бізнес-проєкти;

— добре розпочинати як оздоровчі програми, так і серйозні бізнес-проєкти; 24 березня — час для інтелектуальної роботи, досліджень, навчання;

— час для інтелектуальної роботи, досліджень, навчання; 28 березня — енергію варто спрямувати на родину та зміцнення домашнього затишку.

Які дні будуть несприятливі та небезпечні у березні 2026

У перший місяць весни несприятливими днями будуть: 1, 4, 13, 16, 19, 21, 23 березня.

Саме у ці дати краще емоції будуть загострені й є ризик імпульсивних вчинків. Тому краще утриматися від серйозних рішень та нових починань. Натомість ці періоди сприятливі для того, щоб завершити розпочаті справи, приділити увагу відпочинку, відновленню внутрішнього балансу.

Які дні сприятливі у березні 2026 року за різними сферами

Дні для будь-яких починань: 3, 10, 17, 20, 28 березня.

Дні для планування бюджету, фінансових операцій, бізнесу або зміни роботи: 3, 10, 17, 26 березня.

Дні для будь-яких поїздок та подорожей: 3, 5, 7, 11, 20, 26, 29 березня.

Дні для творчості та спорту: 3, 10, 11, 18, 20, 24 березня.

Дати для побачень та зізнань у коханні: 3, 5, 6, 10, 20, 24, 28 березня.

Дні для заручин та весілля: 3, 5, 6, 10, 20, 24, 28 березня.

Дні для лікування, оздоровчих та косметичних процедур: 3, 10, 11, 20, 24, 28 березня.

