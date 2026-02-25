Ретроградний Меркурій 2026 — яким знакам Зодіаку чекати на радикальні зміни

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вже з 26 лютого у наше життя увірветься ретроградний Меркурій у Рибах, який затримається аж до 20 березня. Це буде емоційний період, який принесе плутанину та певну невизначеність. Найбільший вплив він матиме на чотири знаки Зодіаку. Астрологи наголошують, це не означає, що вплив буде обов'язково негативним, але він однозначно змінить їх життя.

Новини.LIVE ділиться з вами, кому ж зі знаків Зодіаку астрологи прогнозують зміни у житті через ретроградний Меркурій у лютому-березні 2026 року.

Реклама

Читайте також:

Близнюки

Ваша планета-покровитель Меркурій, тож це природно, що ви серед тих, хто найбільше відчує її ретроградність. Цей період вплине на вашу сферу кар'єри. Можливо ви переосмислите, що для вас є справжнім успіхом. Важливо знайти сили зосереджуватися на одній справі й завершувати її, а не перестрибувати з однією на іншу. З 5 березня ви відчуєте особливий оптимізм та зможете покращити свій дохід.

Діва

Ретроградний Меркурій підійме важливі питання, які накопичилися у сфері стосунків. Це шанс зміцнити ваші особисті зв'язки. Вам варто шукати шляхи до того, щоб порозумітися з коханою людиною, найкращим другом або колегою. Будьте щирими та не уникайте розмов. Але при цьому не ухвалюйте рішення на емоціях. Зупиніться, відпочиньте та спробуйте ще раз іншого дня.

Стрілець

Ретроградний Меркурій переключить вашу увагу на сімейні справи. Ви отримаєте шанс вирішити давні проблеми або вийти з тривалого конфлікту, якщо наважитесь на щиру розмову. Також вам варто переосмислити невдачі чи важку роботу, щоб вийти з періоду застою.

Риби

З 26 лютого по 20 березня ви переживете емоційно напружений час, який може привести до внутрішнього переродження. Доведеться переключитесь на власне "я". Ви переосмислите, які довгострокові особисті цілі варті вашої енергії та серця. Якщо ви прислухатиметесь до вашої інтуїції, то знайдете відповіді.

Також пропонуємо інші цікаві теми з астрології

Що категорично не можна робити під час ретроградного Меркурія у Рибах в лютому-березні 2026 року.

Кому зі знаків Зодіаку чекати на потужну хвилю романтики до 28 лютого.

Яким знакам Зодіаку чекати на хвилю натхнення у перший місяць весни.