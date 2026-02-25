Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Ретроградний Меркурій назавжди змінить життя цих знаків Зодіаку

Ретроградний Меркурій назавжди змінить життя цих знаків Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 21:24
Ретроградний Меркурій 2026 — яким знакам Зодіаку чекати на радикальні зміни
Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вже з 26 лютого у наше життя увірветься ретроградний Меркурій у Рибах, який затримається аж до 20 березня. Це буде емоційний період, який принесе плутанину та певну невизначеність. Найбільший вплив він матиме на чотири знаки Зодіаку. Астрологи наголошують, це не означає, що вплив буде обов'язково негативним, але він однозначно змінить їх життя.

Новини.LIVE ділиться з вами, кому ж зі знаків Зодіаку астрологи прогнозують зміни у житті через ретроградний Меркурій у лютому-березні 2026 року.

Реклама
Читайте також:
Близнюки

Ваша планета-покровитель Меркурій, тож це природно, що ви серед тих, хто найбільше відчує її ретроградність. Цей період вплине на вашу сферу кар'єри. Можливо ви переосмислите, що для вас є справжнім успіхом. Важливо знайти сили зосереджуватися на одній справі й завершувати її, а не перестрибувати з однією на іншу. З 5 березня ви відчуєте особливий оптимізм та зможете покращити свій дохід.

Діва

Ретроградний Меркурій підійме важливі питання, які накопичилися у сфері стосунків. Це шанс зміцнити ваші особисті зв'язки. Вам варто шукати шляхи до того, щоб порозумітися з коханою людиною, найкращим другом або колегою. Будьте щирими та не уникайте розмов. Але при цьому не ухвалюйте рішення на емоціях. Зупиніться, відпочиньте та спробуйте ще раз іншого дня.

Стрілець

Ретроградний Меркурій переключить вашу увагу на сімейні справи. Ви отримаєте шанс вирішити давні проблеми або вийти з тривалого конфлікту, якщо наважитесь на щиру розмову. Також вам варто переосмислити невдачі чи важку роботу, щоб вийти з періоду застою.

Риби

З 26 лютого по 20 березня ви переживете емоційно напружений час, який може привести до внутрішнього переродження. Доведеться переключитесь на власне "я". Ви переосмислите, які довгострокові особисті цілі варті вашої енергії та серця. Якщо ви прислухатиметесь до вашої інтуїції, то знайдете відповіді.

Також пропонуємо інші цікаві теми з астрології

Що категорично не можна робити під час ретроградного Меркурія у Рибах в лютому-березні 2026 року.

Кому зі знаків Зодіаку чекати на потужну хвилю романтики до 28 лютого.

Яким знакам Зодіаку чекати на хвилю натхнення у перший місяць весни.

гороскоп прогнози Астрологія ретроградний Меркурій знаки Зодіаку
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації