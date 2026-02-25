Які знаки Зодіаку знайдуть кохання у березні 2026 року — Таро-гороскоп

Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Містичні карти Таро "заговорили" про кохання, яке увірветься у життя чотирьох знаків Зодіаку вже на початку весни. Саме у березні на щасливчиків чекають доленосні знайомства та романтичні зізнання, які стануть початком нової історії.

Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку карти Таро пророкують справжнє кохання у перший місяць весни.

Овен — карта Таро "Закохані"

Карта, що вам випала, говорить про важливий вибір, який доведеться зробити у березні. Але обирати потрібно буде серцем. Знайомство із імовірною другою половинкою можливе через друзів або спільних знайомих. Людина може з'явитися несподівано, але відчуття "свій" виникне майже одразу. Не слухайте страхи минулого досвіду. Дайте шанс новим почуттям.

Рак — карта Таро "Двійка Кубків"

Вам дісталась одна з найсильніших любовних карт у колоді. "Двійка Кубків" обіцяє взаємність, гармонію і щиру симпатію. Початок весни може принести у життя людину, з якою зійдуться цінності, захоплення і навіть почуття гумору. Знайомство можливе у поїздці, на навчанні або під час робочого заходу. Не бійтеся проявляти ініціативу.

Терези — карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" говорить про втручання долі у ваше любовне життя. Історія кохання може початися з несподіваного повороту. Можлива зустріч, що переверне ваше життя догори дриґом. Причому це може бути зустріч з людиною з минулого. Таро радять не контролювати кожен крок, а дозволити подіям розгортатися природно.

Козеріг — карта Таро "Лицар Кубків" (перевернута)

"Лицар Кубків" у перевернутому вигляді говорить про зміну бачення стосунків. Ви перестанете шукати ідеал, якого не існує, й нарешті побачите красу навіть у недосконалості. Є шанс на знайомство через роботу або ділові контакти, яке поступово переросте у щось більше. Не поспішайте з висновками, але й не відштовхуйте людину через страх.

