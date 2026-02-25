Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Четыре знака Зодиака найдут настоящую любовь в марте 2026 по Таро

Четыре знака Зодиака найдут настоящую любовь в марте 2026 по Таро

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 11:03
Какие знаки Зодиака найдут любовь в марте 2026 — гороскоп по картам Таро
Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Вместе с первым весеннем теплом в жизнь четырех знаков Зодиака ворвется настоящая любовь. Как "говорят" мистические карты Таро, уже в марте счастливчиков ждут судьбоносные знакомства, которые станут началом новой романтической истории.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака карты Таро пророчат настоящую любовь в первый месяц весны.

Реклама
Читайте также:
Овен — карта Таро "Влюбленные"

Выпавшая вам карта говорит о важном выборе, который придется сделать в марте. Но выбирать нужно будет сердцем. Знакомство с вероятной второй половинкой возможно через друзей или общих знакомых. Человек может появиться неожиданно, но ощущение "свой" возникнет почти сразу. Не слушайте страхи прошлого опыта. Дайте шанс новым чувствам.

Рак — карта Таро "Двойка Кубков"

Вам досталась одна из самых сильных любовных карт в колоде. "Двойка Кубков" обещает взаимность, гармонию и искреннюю симпатию. Начало весны может принести в жизнь человека, с которым сойдутся ценности, увлечения и даже чувство юмора. Знакомство возможно в поездке, на учебе или во время рабочего мероприятия. Не бойтесь проявлять инициативу.

Весы — карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" говорит о вмешательстве судьбы в вашу любовную жизнь. История любви может начаться с неожиданного поворота. Возможна встреча, которая перевернет вашу жизнь вверх дном. Причем это может быть встреча с человеком из прошлого. Таро советуют не контролировать каждый шаг, а позволить событиям разворачиваться естественно.

Козерог — карта Таро "Рыцарь Кубков" (перевернутая)

"Рыцарь Кубков" в перевернутом виде говорит об изменении видения отношений. Вы перестанете искать идеал, которого не существует, и наконец увидите красоту даже в несовершенстве. Есть шанс на знакомство через работу или деловые контакты, которое постепенно перерастет в нечто большее. Не спешите с выводами, но и не отталкивайте человека из-за страха.

Также предлагаем другие интересные пророчества карт Таро

Кому следует внимательно относиться к здоровью до конца февраля.

Каким знакам Зодиака март принесет большие прибыли.

Кто из представителей зодиакального круга рискует столкнуться с проблемами в финансах.

гороскоп Астрология знаки Зодиака любовь карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации