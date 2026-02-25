Какие знаки Зодиака найдут любовь в марте 2026 — гороскоп по картам Таро

Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Вместе с первым весеннем теплом в жизнь четырех знаков Зодиака ворвется настоящая любовь. Как "говорят" мистические карты Таро, уже в марте счастливчиков ждут судьбоносные знакомства, которые станут началом новой романтической истории.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака карты Таро пророчат настоящую любовь в первый месяц весны.

Овен — карта Таро "Влюбленные"

Выпавшая вам карта говорит о важном выборе, который придется сделать в марте. Но выбирать нужно будет сердцем. Знакомство с вероятной второй половинкой возможно через друзей или общих знакомых. Человек может появиться неожиданно, но ощущение "свой" возникнет почти сразу. Не слушайте страхи прошлого опыта. Дайте шанс новым чувствам.

Рак — карта Таро "Двойка Кубков"

Вам досталась одна из самых сильных любовных карт в колоде. "Двойка Кубков" обещает взаимность, гармонию и искреннюю симпатию. Начало весны может принести в жизнь человека, с которым сойдутся ценности, увлечения и даже чувство юмора. Знакомство возможно в поездке, на учебе или во время рабочего мероприятия. Не бойтесь проявлять инициативу.

Весы — карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" говорит о вмешательстве судьбы в вашу любовную жизнь. История любви может начаться с неожиданного поворота. Возможна встреча, которая перевернет вашу жизнь вверх дном. Причем это может быть встреча с человеком из прошлого. Таро советуют не контролировать каждый шаг, а позволить событиям разворачиваться естественно.

Козерог — карта Таро "Рыцарь Кубков" (перевернутая)

"Рыцарь Кубков" в перевернутом виде говорит об изменении видения отношений. Вы перестанете искать идеал, которого не существует, и наконец увидите красоту даже в несовершенстве. Есть шанс на знакомство через работу или деловые контакты, которое постепенно перерастет в нечто большее. Не спешите с выводами, но и не отталкивайте человека из-за страха.

