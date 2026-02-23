Видео
Україна
Видео

Судьбоносный март 2026 — что Таро пророчат каждому знаку Зодиака

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 23:24
Таро-гороскоп на март 2026 для всех знаков Зодиака — что готовит судьба
Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Первый месяц весны — время перемен и судьбоносных событий в жизни. Как пророчат мистические карты Таро, для одних знаков Зодиака  март может стать временем успеха. а для других — проверкой на выдержку и мудрость.

Новини.LIVE рассказывает, что предсказывают карты Таро каждому знаку Зодиака на март 2026 года.

Овен — карта Таро "Император"

В марте вам придется взять многие вещи под свой контроль. Особенно в работе. Финансовая сфера будет стабильной. А в любви стоит проявить мягкость.

Телец — карта Таро "Десятка Пентаклей"

Март станет особенно благоприятным в сфере финансов. Возможны крупные покупки, возврат долга и дополнительные доходы. Также этот период принесет важные семейные вопросы, которые потребуют решения.

Близнецы — карта Таро "Влюбленные" (перевернутая)

В марте перед вами будет стоять выбор, который повлияет на личную жизнь или карьеру. Не спешите с решениями. Важно слушать интуицию, а не чужие советы. Возможно возвращение человека из прошлого.

Рак — карта Таро "Луна"

"Луна" говорит о том, что март может принести вам сомнения и скрытую информацию. Не доверяйте слухам и проверяйте факты, особенно в финансовых вопросах. В личной жизни не стоит накручивать себя без причины. Берегите нервную систему.

Лев — карта Таро "Солнце"

Вас ждет один из самых успешных и продуктивных периодов года. Вас ждет признание, приятные новости и увеличение доходов. Используйте этот период для старта новых идей.

Дева — карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Март станет месяцем работы и концентрации. Возможно повышение дохода или похвала от руководства. В конце месяца появится шанс на дополнительный доход или решение давнего вопроса.

Весы — карта Таро "Справедливость"

В марте вы получите результат за свои прошлые старания. Если вы работали честно — получите награду. Если откладывали решение — придется сделать выбор. В любви важен откровенный разговор, который расставит все на свои места.

Скорпион — карта Таро "Башня"

Возможны резкие перемены, особенно в профессиональной сфере. Это может быть увольнение, переезд или внезапный разрыв отношений. Однако Таро отмечают, что разрушается только то, что уже не работает.

Стрелец — карта Таро "Колесо Фортуны"

Март принесет неожиданную удачу. Возможен выгодный контракт, новая работа или шанс, который изменит ваш статус. В любви все будет развиваться быстро.

Козерог — карта Таро "Дьявол" (перевернутая)

Март станет месяцем внутреннего очищения. Вы сможете освободиться от зависимости или токсичных отношений. В финансах стоит избегать рисковых инвестиций.

Водолей — карта Таро "Звезда"

Ваши мечты начнут приобретать реальные очертания. Это благоприятный период для творчества, новых знакомств и публичности.

Рыбы — карта Таро "Туз Кубков"

Весна принесет новые чувства или обновление в отношениях. Возможно признание в любви или романтическая встреча. В финансах — приятные, но неожиданные перемены.

гороскоп Астрология знаки Зодиака март карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
