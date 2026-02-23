Відео
Таро-гороскоп на березень 2026 — що подарує весна знакам Зодіаку

Таро-гороскоп на березень 2026 — що подарує весна знакам Зодіаку

Дата публікації: 23 лютого 2026 23:24
Гороскоп Таро на березень 2026 — що доля готує кожному знаку Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Перший місяць весни принесе у життя не лише оновлення, а й доленосні події. Містичні карти Таро віщують знакам Зодіаку період рішень, які можуть змінити фінансовий стан, особисте життя та навіть професійний напрямок. Для когось березень стане часом успіхів, а для когось — перевіркою на витримку та мудрість.

Новини.LIVE розповідає, що пророкують карти Таро кожному знаку Зодіаку на березень 2026 року.

Овен — карта Таро "Імператор"

У березні вам доведеться взяти багато речей під свій контроль. Особливо в роботі. Фінансова сфера буде стабільною. А у коханні варто проявити м'якість.

Телець — карта Таро "Десятка Пентаклів"

Березень стане особливо сприятливим у сфері фінансів. Можливі великі покупки, повернення боргу та додаткові прибутки. Також цей період принесе важливі сімейні питання, які потребуватимуть рішення. 

Близнюки — карта Таро "Закохані" (перевернута)

У березні перед вами стоятиме вибір, який вплине на особисте життя або кар'єру. Не поспішайте з рішеннями. Важливо слухати інтуїцію, а не чужі поради. Можливе повернення людини з минулого.

Рак — карта Таро "Місяць"

"Місяць" говорить про те, що березень може принести вам сумніви та приховану інформацію. Не довіряйте чуткам і перевіряйте факти, особливо у фінансових питаннях. В особистому житті не варто накручувати себе без причини. Бережіть нервову систему.

Лев — карта Таро "Сонце"

На вас чекає один з найуспішніших та найпродуктивніших періодів року. На вас чекає визнання, приємні новини та збільшення прибутків. Використовуйте цей період для старту нових ідей.

Діва — карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Березень стане місяцем роботи та концентрації. Можливе підвищення доходу або похвала від керівництва. Наприкінці місяця з'явиться шанс на додатковий дохід або вирішення давнього питання. 

Терези — карта Таро "Справедливість"

У березні ви отримаєте результат за свої минулі старання. Якщо ви працювали чесно — отримаєте нагороду. Якщо відкладали рішення — доведеться зробити вибір. У коханні важлива відверта розмова, яка розставить усе на свої місця.

Скорпіон — карта Таро "Башта"

Можливі різкі зміни, особливо у професійній сфері. Це може бути звільнення, переїзд або раптовий розрив стосунків. Проте Таро наголошують, що руйнується лише те, що вже не працює.

Стрілець — карта Таро "Колесо Фортуни"

Березень принесе несподівану удачу. Можливий вигідний контракт, нова робота або шанс, який змінить ваш статус. У коханні все розвиватиметься швидко.

Козеріг — карта Таро "Диявол" (перевернута)

Березень стане місяцем внутрішнього очищення. Ви зможете звільнитися від залежності або токсичних стосунків. У фінансах варто уникати ризикових інвестицій.

Водолій — карта Таро "Зірка"

Ваші мрії почнуть набувати реальних обрисів. Це сприятливий період для творчості, нових знайомств та публічності.

Риби — карта Таро "Туз Кубків"

Весна принесе нові почуття або оновлення у стосунках. Можливе зізнання в коханні або романтична зустріч. У фінансах — приємні, але неочікувані зміни.

Раніше ми розповідали, кому зі знаків Зодіаку перший місяць весни принесе великі прибутки та удачу в усіх фінансових справах.

Також вам буде цікаво дізнатися, яких знаків Зодіаку Таро попереджають про ризик безгрошів'я у березні та як цього можна уникнути.

гороскоп Астрологія знаки Зодіаку березень карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
