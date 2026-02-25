Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Четыре знака Зодиака переживут перемены в ретроградный Меркурий

Четыре знака Зодиака переживут перемены в ретроградный Меркурий

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 21:24
Ретроградный Меркурий 2026 — какие знаки Зодиака переживут серьезные перемены
Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Ретроградный Меркурий в Рыбах, который будет длиться с 26 февраля по 20 марта, принесет эмоциональный период, путаницы и неопределенность. Особенно почувствуют его влияние четыре знака Зодиака. Астрологи отмечают, это не значит, что влияние будет обязательно негативным, но оно однозначно изменит их жизнь.

Новини.LIVE делится с вами, кому же из знаков Зодиака астрологи прогнозируют изменения в жизни из-за ретроградного Меркурия в феврале-марте 2026 года.

Реклама
Читайте также:
Близнецы

Ваша планета-покровитель Меркурий, поэтому это естественно, что вы среди тех, кто больше всего почувствует ее ретроградность. Этот период повлияет на вашу сферу карьеры. Возможно вы переосмыслите, что для вас является настоящим успехом. Важно найти силы сосредотачиваться на одном деле и завершать его, а не перепрыгивать с одного на другое. С 5 марта вы почувствуете особый оптимизм и сможете улучшить свой доход.

Дева

Ретроградный Меркурий поднимет важные вопросы, которые накопились в сфере отношений. Это шанс укрепить ваши личные связи. Вам стоит искать пути к тому, чтобы найти общий язык с любимым человеком, лучшим другом или коллегой. Будьте искренними и не избегайте разговоров. Но при этом не принимайте решения на эмоциях. Остановитесь, отдохните и попробуйте еще раз в другой день.

Стрелец

Ретроградный Меркурий переключит ваше внимание на семейные дела. Вы получите шанс решить давние проблемы или выйти из затянувшегося конфликта, если решитесь на искренний разговор. Также вам стоит переосмыслить неудачи или тяжелую работу, чтобы выйти из периода застоя.

Рыбы

С 26 февраля по 20 марта вы переживете эмоционально напряженное время, которое может привести к внутреннему перерождению. Придется переключитесь на собственное "я". Вы переосмыслите, какие долгосрочные личные цели стоят вашей энергии и сердца. Если вы прислушаетесь к вашей интуиции, то найдете ответы.

Также предлагаем другие интересные темы по астрологии

Что категорически нельзя делать во время ретроградного Меркурия в Рыбах в феврале-марте 2026 года.

Кому из знаков Зодиака ждать мощную волну романтики до 28 февраля.

Каким знакам Зодиака ждать волну вдохновения в первый месяц весны.

гороскоп прогнозы Астрология ретроградный Меркурий знаки Зодиака
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации