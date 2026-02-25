Ретроградный Меркурий 2026 — какие знаки Зодиака переживут серьезные перемены

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Ретроградный Меркурий в Рыбах, который будет длиться с 26 февраля по 20 марта, принесет эмоциональный период, путаницы и неопределенность. Особенно почувствуют его влияние четыре знака Зодиака. Астрологи отмечают, это не значит, что влияние будет обязательно негативным, но оно однозначно изменит их жизнь.

Новини.LIVE делится с вами, кому же из знаков Зодиака астрологи прогнозируют изменения в жизни из-за ретроградного Меркурия в феврале-марте 2026 года.

Реклама

Читайте также:

Близнецы

Ваша планета-покровитель Меркурий, поэтому это естественно, что вы среди тех, кто больше всего почувствует ее ретроградность. Этот период повлияет на вашу сферу карьеры. Возможно вы переосмыслите, что для вас является настоящим успехом. Важно найти силы сосредотачиваться на одном деле и завершать его, а не перепрыгивать с одного на другое. С 5 марта вы почувствуете особый оптимизм и сможете улучшить свой доход.

Дева

Ретроградный Меркурий поднимет важные вопросы, которые накопились в сфере отношений. Это шанс укрепить ваши личные связи. Вам стоит искать пути к тому, чтобы найти общий язык с любимым человеком, лучшим другом или коллегой. Будьте искренними и не избегайте разговоров. Но при этом не принимайте решения на эмоциях. Остановитесь, отдохните и попробуйте еще раз в другой день.

Стрелец

Ретроградный Меркурий переключит ваше внимание на семейные дела. Вы получите шанс решить давние проблемы или выйти из затянувшегося конфликта, если решитесь на искренний разговор. Также вам стоит переосмыслить неудачи или тяжелую работу, чтобы выйти из периода застоя.

Рыбы

С 26 февраля по 20 марта вы переживете эмоционально напряженное время, которое может привести к внутреннему перерождению. Придется переключитесь на собственное "я". Вы переосмыслите, какие долгосрочные личные цели стоят вашей энергии и сердца. Если вы прислушаетесь к вашей интуиции, то найдете ответы.

Также предлагаем другие интересные темы по астрологии

Что категорически нельзя делать во время ретроградного Меркурия в Рыбах в феврале-марте 2026 года.

Кому из знаков Зодиака ждать мощную волну романтики до 28 февраля.

Каким знакам Зодиака ждать волну вдохновения в первый месяц весны.