Ретроградний Меркурій знищить кар'єру трьох знаків Зодіаку

Ретроградний Меркурій знищить кар'єру трьох знаків Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 22:44
Які знаки Зодіаку ризикують втратити роботу у березні 2026 через ретроградний Меркурій
Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Ретроградний Меркурій у Рибах, що триватиме з 26 лютого до 20 березня, готує непрості випробування у сфері кар'єри трьом знакам Зодіаку. Вони можуть зіткнутися з професійними викликами та навіть ризиком втрати роботи, якщо діятимуть необачно.

Кому ретроградний Меркурій принесе проблеми у кар'єрі та як цей час пережити без втрат, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Parade.

Знаки Зодіаку, які ризикують втратити роботу у березні 2026 через ретроградний Меркурій

Близнюки

Ваш дім кар'єри опиниться під особливим прицілом ретроградного Меркурія. Тож, цей період може суттєво уповільнити ваш розвиток та реалізацію. Є ризик ситуацій, коли доведеться виправляти минулі помилки через неуважність або легковажність. Астрологи радять утриматися від різких заяв, особливо перед керівництвом. Щоб уникнути кризових ситуацій, зосередьтеся на аналізі власних цілей і не вступайте у суперечки.

Діва

Ретроградний Меркурій торкнеться тем співпраці та взаємодії з іншими людьми. З 26 лютого по 20 березня можливі ситуації, коли доведеться вирішувати давні робочі конфлікти, непорозуміння або переглядати домовленості. Може виникати напруження через надмірну емоційність або різні підходи до роботи. Не приймайте у цей час остаточних рішень щодо звільнення чи зміни роботи. Натомість спробуйте відновити стабільність.

Стрілець

Для вас цей транзит пов'язаний не лише з роботою, а й з емоційною рівновагою. Проблеми можуть виникати через втому, стрес. Поспішні рішення щодо кар'єри у цей час можуть призвести до розчарування. Якщо з'являється бажання звільнитися або змінити сферу діяльності, краще спочатку продумати план дій і дочекатися завершення ретроградної фази Меркурія.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
