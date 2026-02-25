Ретроградный Меркурий 2026 — какие знаки Зодиака рискуют потерять работу в марте

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Ретроградный Меркурий уже несет нам новые испытания. Он пройдет в эмоциональном знаке Рыб с 26 февраля по 20 марта и испытает на прочность в сфере карьеры три знака Зодиака. Они могут столкнуться с риском потери работы, если будут действовать опрометчиво.

Кому ретроградный Меркурий принесет проблемы в карьере и как это время пережить без потерь, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Parade.

Реклама

Читайте также:

Знаки Зодиака, которые рискуют потерять работу в марте 2026 из-за ретроградного Меркурия

Близнецы

Ваш дом карьеры окажется под особым прицелом ретроградного Меркурия. Этот период может существенно замедлить ваше развитие и реализацию. Есть риск ситуаций, когда придется исправлять прошлые ошибки по невнимательности или легкомыслию. Астрологи советуют воздержаться от резких заявлений, особенно перед руководством. Чтобы избежать кризисных ситуаций, сосредоточьтесь на анализе собственных целей и не вступайте в споры.

Дева

Ретроградный Меркурий затронет темы сотрудничества и взаимодействия с другими людьми. С 26 февраля по 20 марта возможны ситуации, когда придется разрешать давние рабочие конфликты, недоразумения или пересматривать договоренности. Может возникать напряжение из-за чрезмерной эмоциональности или различных подходов к работе. Не принимайте в это время время окончательных решений по увольнению или смене работы. Попробуйте лучше восстановить стабильность.

Стрелец

Для вас этот транзит связан не только с работой, но и с эмоциональным равновесием. Проблемы могут возникать из-за усталости, стресса. Поспешные решения относительно карьеры в это время могут привести к разочарованию. Если появляется желание уволиться или сменить сферу деятельности, лучше сначала продумать план действий и дождаться завершения ретроградной фазы Меркурия.

Также делимся другими интересными астрологическими темами

Что астрологи советуют не делать ни при каких обстоятельствах в период ретроградного Меркурия, чтобы избежать несчастий.

Каким знакам Зодиака период ретроградного Меркурия принесет кардинальные изменения в жизни.

Кто из знаков Зодиака будет иметь огромное вдохновение в первый месяц весны.