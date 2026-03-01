Как ухаживать за гиацинтами после 8 марта 2026 — простые советы

Гиацинты в подарок на 8 марта. Коллаж: Новини.LIVE

Один из самых популярных весенних цветов, которые женщинам дарят на 8 марта, — гиацинт. Это нежное растение имеет утонченный аромат. Его присутствие в помещении буквально создает праздничное настроение. Обычно, их цветение непродолжительное. Но на самом деле правильный уход может продлить жизнь цветка на несколько сезонов.

Новини.LIVE со ссылкой на The Spruce рассказывает, как ухаживать за гиацинтами в горшке, чтобы они радовали вас не один год.

Что стоит знать о гиацинте

Это луковичное растение, которое цветет ранней весной. Более того, оно является многолетним. В открытом грунте гиацинт может радовать цветением 3-4 года подряд. Период цветения может длиться от одной до трех недель. В условиях квартиры, при правильном уходе, гиацинт так же может радовать яркими гроздьями до двух недель.

В домашних условиях гиацинты можно "заставить" цвести раньше или к конкретной дате — для этого луковицы несколько недель выдерживают в холоде, чтобы получить цветы в конце зимы или в начале весны.

Гиацинты в горшках. Фото: dreamstime.com

Как ухаживать за гиацинтом до и во время цветения

1. Освещение

Горшок с гиацинтом нужно ставить на место с рассеянным светом. Когда бутоны начнут раскрываться, можно переместить растение на более солнечное место — это продлит период цветения.

2. Температура

Растение любит весеннюю прохладу, а в теплой комнате цветы отцветут быстрее.

3. Полив

Полив должен быть умеренным: почва должна оставаться слегка влажной, но без застоя воды. В горшке обязательно должны быть дренажные отверстия.

4. Подкормка

Дополнительная подкормка во время цветения не обязательна — в луковице уже заложен запас питательных веществ.

Что делать с гиацинтом после цветения

В условиях квартиры вырастить цветок из одной и той же луковицы чрезвычайно сложно. Обычно это делают с новым посадочным материалом. А вот если высадить луковицу в открытый грунт, растение будет радовать цветением еще 2-3 года.

Как подготовить гиацинт к высадке в открытый грунт:

Когда цветы увянут, срежьте только цветонос, а листья оставьте. Они питают луковицу и помогают ей восстановиться. Продолжайте умеренный полив, пока листья не начнут желтеть и подсыхать. После полного усыхания надземной части луковицу можно вынуть из горшка, очистить от грунта и хранить в сухом, темном месте до осени.

Высаживать луковицы можно с конца сентября по середину ноября, температура почвы должна быть от +6 до +10°C.

Можно ли выращивать гиацинт без грунта

Гиацинты чрезвычайно хорошо растут в воде. Их можно выращивать в специальных стеклянных сосудах или на слое гальки. Но важно, чтобы нижняя часть луковицы не была в воде, потому что она может начать гнить. Корни должны тянуться вниз самостоятельно.

