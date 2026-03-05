Как сажать тюльпаны весной, чтобы цветы появились уже в этом году — хитрый трюк

Посадка тюльпанов весной. Коллаж: Новини.LIVE

Весной почти каждый украинский двор украшают эти волшебные растения с яркими цветами — тюльпаны. Но что делать, если вы не успели посадить луковицы осенью? Садоводы делятся хитрым трюком, который поможет посадить тюльпаны весной так, чтобы они зацвести уже в этом году.

Новини.LIVE делится с вами простыми, но действенными приемами, которые подарят цветущую клумбу с яркими цветами даже после весенней посадки.

Реклама

Читайте также:

Как сажать тюльпаны весной, чтобы цвели в этом году — хитрый трюк садоводов

Обычно тюльпаны сажают осенью, поскольку луковицы нуждаются в естественной закалке холодом. Именно холод стимулирует формирование цветочной почки. Иначе вместо цветов будут только листья. Однако это не означает, что весенняя посадка тюльпанов бесполезна. Цветы могут появиться даже в этом году, если знать несколько простых секретов.

Покупайте посадочный материал, который прошел искусственный период холода. Сажать такие луковицы нужно сразу после покупки или хранить в прохладном месте до высадки. Если у вас уже есть луковицы, но они не закаленные, можно создать для них искусственную зиму. Положите их в бумажный пакет или сетчатый мешочек и оставьте в холодильнике, желательно на 10-12 недель.

Важно: не храните луковицы рядом с фруктами или овощами, поскольку они выделяют этилен, который может повредить посадочный материал.

Что делать, если луковицы не были охлаждены

Даже если луковицы не прошли период холода, их все равно стоит посадить. Главное, чтобы они были плотными, не пересушенными и без признаков гнили. В таком случае тюльпаны могут не зацвести этой весной, но они нарастят листья и укоренятся. За лето луковица накопит питательные вещества, и на следующий год клумба уже порадует яркими цветами.

Полезные советы для пышного цветения тюльпанов

Чтобы тюльпаны хорошо росли и цвели, стоит учесть несколько простых советов садоводов:

для посадки выберите солнечное место с легкой и хорошо дренированной почвой;

перед посадкой перекопайте почву и добавьте немного компоста или перегноя;

не сажайте луковицы в тяжелую и мокрую почву, где застаивается вода;

луковицы высаживают на глубину примерно трех их высот;

расстояние между растениями должно быть примерно 8-10 см;

после посадки почву желательно слегка полить, чтобы активизировать рост корней;

после появления первых всходов можно подкормить растения минеральным удобрением для цветов;

после цветения не срезайте листья сразу — они помогают луковице накопить силы.

Также делимся другими полезными темами по садоводству

Как можно сохранить свежесть срезанных тюльпанов надолго.

Как правильно обрезать розы весной, чтобы кусты пышно зацвели.

Что следует делать с гиацинтом после цветения, чтобы растение цвело еще 2-3 года.

Как высадить крокусы, чтобы цветы зацвели очень рано.