Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Посадка тюльпанов весной — как получить цветы уже в этом году

Посадка тюльпанов весной — как получить цветы уже в этом году

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 12:22
Как сажать тюльпаны весной, чтобы цветы появились уже в этом году — хитрый трюк
Посадка тюльпанов весной. Коллаж: Новини.LIVE

Весной почти каждый украинский двор украшают эти волшебные растения с яркими цветами — тюльпаны. Но что делать, если вы не успели посадить луковицы осенью? Садоводы делятся хитрым трюком, который поможет посадить тюльпаны весной так, чтобы они зацвести уже в этом году.

Новини.LIVE делится с вами простыми, но действенными приемами, которые подарят цветущую клумбу с яркими цветами даже после весенней посадки.

Реклама
Читайте также:

Как сажать тюльпаны весной, чтобы цвели в этом году — хитрый трюк садоводов

Обычно тюльпаны сажают осенью, поскольку луковицы нуждаются в естественной закалке холодом. Именно холод стимулирует формирование цветочной почки. Иначе вместо цветов будут только листья. Однако это не означает, что весенняя посадка тюльпанов бесполезна. Цветы могут появиться даже в этом году, если знать несколько простых секретов.

Покупайте посадочный материал, который прошел искусственный период холода. Сажать такие луковицы нужно сразу после покупки или хранить в прохладном месте до высадки. Если у вас уже есть луковицы, но они не закаленные, можно создать для них искусственную зиму. Положите их в бумажный пакет или сетчатый мешочек и оставьте в холодильнике, желательно на 10-12 недель.

Важно: не храните луковицы рядом с фруктами или овощами, поскольку они выделяют этилен, который может повредить посадочный материал.

Что делать, если луковицы не были охлаждены

Даже если луковицы не прошли период холода, их все равно стоит посадить. Главное, чтобы они были плотными, не пересушенными и без признаков гнили. В таком случае тюльпаны могут не зацвести этой весной, но они нарастят листья и укоренятся. За лето луковица накопит питательные вещества, и на следующий год клумба уже порадует яркими цветами.

Полезные советы для пышного цветения тюльпанов

Чтобы тюльпаны хорошо росли и цвели, стоит учесть несколько простых советов садоводов:

  • для посадки выберите солнечное место с легкой и хорошо дренированной почвой;
  • перед посадкой перекопайте почву и добавьте немного компоста или перегноя;
  • не сажайте луковицы в тяжелую и мокрую почву, где застаивается вода;
  • луковицы высаживают на глубину примерно трех их высот;
  • расстояние между растениями должно быть примерно 8-10 см;
  • после посадки почву желательно слегка полить, чтобы активизировать рост корней;
  • после появления первых всходов можно подкормить растения минеральным удобрением для цветов;
  • после цветения не срезайте листья сразу — они помогают луковице накопить силы.

Также делимся другими полезными темами по садоводству

Как можно сохранить свежесть срезанных тюльпанов надолго.

Как правильно обрезать розы весной, чтобы кусты пышно зацвели.

Что следует делать с гиацинтом после цветения, чтобы растение цвело еще 2-3 года.

Как высадить крокусы, чтобы цветы зацвели очень рано.

цветы лайфхаки советы сад тюльпаны клумба
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации