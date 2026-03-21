Эту подкормку весной любят розы: цветут долго и пышно
Роза, как и любое растение, весной нуждается в уходе. Ведь в этот период закладывается основа для будущего цветения. Особенно важна подкормка, от которой зависит, будут ли кусты покрыты бутонами. Стоит знать, какие удобрения нужны цветам и когда их вносить.
Новини.LIVE делится с вами секретами, чем подкормить розы весной, чтобы они поражали красотой.
Когда и как подкармливать розы
Удобрение розы весной проводят поэтапно:
- первый раз — сразу после обрезки, когда почки только начинают набухать. В этот момент кустам нужен азот и органика для старта роста;
- второй — через две недели после первого. Можно сочетать органические настои с минеральными удобрениями;
- третий — во время формирования бутонов. Здесь главную роль играет фосфор, который отвечает за будущее цветение.
После первой волны цветения розы снова подкармливают, чтобы поддержать их силу и стимулировать повторное образование цветов.
Чем подкормить розы весной для пышного цветения
В этот период розы можно подкармливать как органическими удобрениями, так и минеральными. Но нужен правильный баланс азота, фосфора и калия. Азот отвечает за рост побегов и листьев, фосфор — это именно то, что стимулирует образование бутонов и обильное цветение. А калий помогает сделать цветы крупнее, укрепляет растение и повышает его устойчивость.
Среди минеральных удобрений хорошо работают комплексные смеси:
- аммиачная селитра;
- суперфосфат;
- сульфат калия;
- гумат натрия (для стимуляции роста);
- кальциевая селитра (в период бутонизации).
Не менее важны органические удобрения для роз. Они улучшают структуру почвы и питают растение постепенно. Лучше всего подходят:
- коровяк;
- компост;
- птичий помет.
Но с ними следует быть осторожными: неправильная концентрация может повредить корни.
Также не вносите удобрения в сухую почву, чтобы не повредить корни. Не превышайте дозировку, ведь это уменьшает количество цветов. И обязательно чередуйте органику и минеральные смеси, чтобы сохранить баланс питательных веществ.
