Чем удобрять спатифиллум для цветения — секретное средство с кухни

Уход за спатифиллумом. Коллаж: Новини.LIVE

Спатифиллум, которое простонародье называют "женское счастье", одно из самых красивых комнатных растений, особенно в период цветения. Однако многие сталкиваются с проблемой, когда зеленых листьев много, а цветов не видно. Секрет буйного цветения кроется в подпитке и правильном уходе. Стимулировать появление роскошных "белых парусов" можно простым средством с кухни.

Новини.LIVE рассказывает, чем подкормить спатифиллум для цветения и как создать условия, в которых "женское счастье" будет чувствовать себя идеально.

Реклама

Читайте также:

Чем подкормить спатифиллум, чтобы растение цвело

Подкормка спатифиллума — ключ к долгому и регулярному цветению. Растение следует удобрять раз в месяц в период активного роста, то есть, с весны и до осени. Лучше всего работают жидкие удобрения для цветущих комнатных растений с повышенным содержанием калия, который отвечает за формирование бутонов и продолжительность цветения. Но есть и простой домашний способ, который дает заметный результат. Для "женского счастья" нужен обычный банан, а если быть точнее, его кожура. Она содержит природный калий, который стимулирует цветение спатифиллума.

Как использовать:

мелко нарежьте банановую кожуру;

подсушите ее;

смешайте с верхним слоем почвы.

Также можно залить кожуру водой, настоять 24 часа и использовать эту воду для полива. Такое натуральное удобрение для спатифиллума безопасное, бюджетное и эффективное.

Полив спатифиллума. Фото: shutterstock.com

Почему спатифиллум не цветет — главные причины

Самые частые ошибки, которые не дают спатифиллуму выпустить цветы:

недостаток естественного света;

неправильный полив;

нехватка питательных веществ;

слишком низкая температура в комнате.

Как ухаживать за спатифиллумом, чтобы растение было здоровым и регулярно цвело

Спатифиллум любит яркий, но рассеянный свет. Идеально — не менее шести часов дневного освещения без прямого солнца. Это запускает фотосинтез и накопление энергии для формирования бутонов.

Поливать растение стоит примерно раз в неделю, но ориентируйтесь не на календарь, а на состояние земли. Верхний слой должен подсохнуть, но не пересохнуть полностью. Избыток воды приводит к гниению корней, а недостаток — к пожелтению листьев и отсутствию цветения. Если листья поникают — это первый сигнал, что растению не хватает влаги.

В помещении не должно быть холоднее +15°C. Оптимальная температура — от +18 до +24°C. Растение не любит сквозняков и резких перепадов температуры. Зимой стоит убрать вазон подальше от холодного стекла.

Маленькие хитрости, чтобы "женское счастье" цвело без перерывов:

регулярно протирайте листья от пыли;

пересаживайте растение раз в 1-2 года;

не выбирайте слишком большой горшок, иначе; вся сила уйдет в корни;

удаляйте отцветшие цветоносы.

Также делимся другими интересными темами

Какие красивые комнатные растения можно подарить на 8 марта.

Как ухаживать за гиацинтами до, во время и после цветения.

Как ухаживать за орхидеей, чтобы комнатное растение цвело и было здоровым.