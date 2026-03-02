Видео
Орхидея на 8 марта — как ухаживать, чтобы регулярно цвела

Орхидея на 8 марта — как ухаживать, чтобы регулярно цвела

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 23:50
Как ухаживать за орхидеей — простые советы, чтобы растение регулярно цвело
Уход за орхидеей в домашних условиях. Коллаж: Новини.LIVE

Довольно часто на 8 марта дарят орхидею. Ведь это нежное растение имеет эффектный вид и приносит праздничное настроение. Но после праздников многие не знают, как правильно ухаживать за растением, чтобы оно не только выжило, но и снова зацвело. На самом деле все просто.

Новини.LIVE рассказывает, как ухаживать за орхидеей в домашних условиях, чтобы растение регулярно радовало яркими цветами.

Где можно ставить орхидею

Освещение — ключ к регулярному цветению. Орхидеи любят яркий рассеянный свет не менее 12 часов в сутки. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги листьев. Поэтому на южных окнах следует использовать легкий занавес или жалюзи.

Признаки недостатка света:

  • листья становятся бледными и вытянутыми;
  • растение наклоняется к окну;
  • долго не появляется цветонос.

Какой нужен грунт и горшок для орхидеи

Орхидеи не растут в обычной земле, им нужен легкий, воздухопроницаемый субстрат — чаще всего на основе сосновой или дубовой коры.

Горшок должен быть прозрачным и с большим количеством отверстий. Корни орхидеи участвуют в фотосинтезе, поэтому свет для них важен.

Орхидею также можно выращивать без грунта или в "открытой системе". Обычно для этого растение помещают в стеклянную прозрачную емкость. В таком случае корни будут получать влагу только во время полива, поэтому важно обеспечить высокую влажность воздуха и регулярную подкормку. Но такой способ предотвращает гниение корней и позволяет контролировать полив.

Как правильно поливать орхидею

Цветок не любит избыток воды. Он лучше переносит короткое пересыхание. Флористы советуют поливать растение примерно раз в 7-10 дней, ориентируясь на состояние субстрата. Зимой можно сократить полив до одного раза в 10-14 дней.

Можно также ориентироваться на корни орхидеи. Если они ярко-зеленого цвета, а на прозрачном горшке виден конденсат, полив не нужен. Если корни посерели, а субстрат сухой — время увлажнить. Не забывайте, что листья орхидеи нужно периодически очищать от пыли влажной чистой тканью или бумажным полотенцем.

Как ухаживать за орхидеей во время цветения

В период цветения:

  • не пересаживайте растение;
  • не меняйте место без надобности;
  • используйте специальные удобрения для орхидей в умеренном количестве;
  • поддерживайте стабильную температуру и влажность.

После завершения цветения подсохший цветонос срезают. Далее растение переходит в период покоя примерно на 6-8 недель. В это время сокращают полив и прекращают подкормки.

цветы советы орхидея уход комнатные растения
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
