Як доглядати за орхідеєю, щоб рослина регулярно квітла — прості поради

Догляд за орхідеєю у домашніх умовах. Колаж: Новини.LIVE

Орхідея — один із найпопулярніших презентів на 8 березня. Цю фантастично красиву квітку приємно отримати у подарунок. Та після свят багато хто не знає, як правильно доглядати за рослиною у домашніх умовах, щоб вона не лише вижила, а й знову зацвіла. Насправді все просто, якщо знати кілька ключових правил.

Новини.LIVE розповідає, як доглядати за орхідеєю у домашніх умовах, щоб рослина регулярно радувала яскравими квітами.

Реклама

Читайте також:

Де можна ставити орхідею

Освітлення — ключ до регулярного цвітіння. Орхідеї люблять яскраве розсіяне світло не менше 12 годин на добу. Прямі сонячні промені можуть спричинити опіки листя. Тому на південних вікнах варто використовувати легку завісу або жалюзі.

Ознаки нестачі світла:

листя стає блідим і витягнутим;

рослина нахиляється до вікна;

довго не з'являється квітконос.

Який потрібен ґрунт і горщик орхідеї

Орхідеї не ростуть у звичайній землі. Їм потрібен легкий, повітропроникний субстрат — найчастіше на основі соснової або дубової кори.

Горщик має бути прозорим і з великою кількістю отворів. Коріння орхідеї бере участь у фотосинтезі, тому світло для нього важливе.

Орхідею також можна вирощувати без ґрунту або у "відкритій системі". Зазвичай для цього рослину поміщають у скляну прозору ємність. У такому разі коріння отримуватиме вологу лише під час поливу, тому важливо забезпечити високу вологість повітря та регулярне підживлення. Але такий спосіб запобігає гниттю коріння та дозволяє контролювати полив.

Як правильно поливати орхідею

Квітка не любить надлишок води. Вона краще переносить коротке пересихання. Флористи радять поливати рослину приблизно раз на 7-10 днів, орієнтуючись на стан субстрату. Взимку можна скоротити полив до одного разу на 10-14 днів.

Можна також орієнтуватися на коріння орхідеї. Якщо воно яскраво-зеленого кольору, а на прозорому горщику видно конденсат, полив не потрібен. Якщо коріння посіріло, а субстрат сухий — час зволожити. Не забувайте, що листя орхідеї потрібно періодично очищувати від пилу вологою чистою тканиною або паперовим рушником.

Як доглядати за орхідеєю під час цвітіння

У період цвітіння:

не пересаджуйте рослину;

не змінюйте місце без потреби;

використовуйте спеціальні добрива для орхідей у помірній кількості;

підтримуйте стабільну температуру та вологість.

Після завершення цвітіння підсохлий квітконос зрізають. Далі рослина переходить у період спокою приблизно на 6-8 тижнів. У цей час скорочують полив і припиняють підживлення.

Також ділимося іншими корисними новинами

Які кімнатні квіти можна подарувати на 8 березня.

Як доглядати за гіацинтом до, під час та після цвітіння.

Як можна зберегти свіжість зрізаних тюльпанів надовго.

Як доглядати за зрізаними трояндами, щоб вони довго залишалися свіжими.