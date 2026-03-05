Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город "Жіноче щастя" не перестане квітнути — чим підживити спатифілум

"Жіноче щастя" не перестане квітнути — чим підживити спатифілум

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 05:04
Чим підживити спатифілум для цвітіння — секрети догляду за жіночим щастям
Догляд за спатифілумом. Колаж: Новини.LIVE

Спатифілум або, як його у народі називають, "жіноче щастя", одна з найпопулярніших кімнатних рослин, яка стає прикрасою будь-якого інтер'єру. Проте, одна з найрозповсюдженіших проблем — зеленого листя багато, а квітів не видно. Секрет рясного цвітіння не в магії, а у підживлені та правильному догляді. Стимулювати появу розкішних "білих парусів" можна простим засобом, який є майже в кожного на кухні.

Новини.LIVE розповідає, чим підживити спатифілум для цвітіння і як створити умови, у яких "жіноче щастя" почуватиметься ідеально.

Реклама
Читайте також:

Чим підживити спатифілум, щоб рослина квітнула

Підживлення спатифілуму — ключ до довгого та регулярного цвітіння. Рослину варто удобрювати раз на місяць у період активного росту, тобто, з весни й до осені. Найкраще працюють рідкі добрива для квітучих кімнатних рослин із підвищеним вмістом калію, який відповідає за формування бутонів і тривалість цвітіння. Але є й простий домашній спосіб, який дає помітний результат. Для "жіночого щастя" потрібен звичайний банан, а якщо бути точнішими, його шкірка. Вона містить природний калій, який стимулює цвітіння спатифілуму.

Як використовувати:

  • дрібно наріжте бананову шкірку;
  • підсушіть її;
  • змішайте з верхнім шаром ґрунту.

Також можна залити шкірку водою, настояти 24 години і використовувати цю воду для поливу. Таке натуральне добриво для спатифілуму безпечне, бюджетне та ефективне.

 

Чим підживити спатифілум, щоб рослина квітнула
Полив спатифілума. Фото: shutterstock.com

Чому спатифілум не цвіте — головні причини

Найчастіші помилки, які не дають спатифілуму випустити квіти:

  • нестача природного світла;
  • неправильний полив;
  • брак поживних речовин;
  • занадто низька температура в кімнаті.

Як доглядати за спатифілумом, щоб рослина була здоровою та регулярно квітла

Спатифілум любить яскраве, але розсіяне світло. Ідеально — щонайменше шість годин денного освітлення без прямого сонця. Це запускає фотосинтез і накопичення енергії для формування бутонів.

Поливати рослину варто приблизно раз на тиждень, але орієнтуйтеся не на календар, а на стан землі. Верхній шар має підсохнути, але не пересохнути повністю. Надлишок води призводить до гниття коренів, а нестача — до пожовтіння листя та відсутності цвітіння. Якщо листя поникає — це перший сигнал, що рослині бракує вологи.

У приміщенні не повинно бути холодніше за +15°C. Оптимальна температура — від +18 до +24°C. Рослина не любить протягів і різких перепадів температури. Узимку варто прибрати вазон подалі від холодного скла.

Маленькі хитрощі, щоб "жіноче щастя" квітло без перерв:

  • регулярно протирайте листя від пилу;
  • пересаджуйте рослину раз на 1-2 роки;
  • не обирайте занадто великий горщик, інакше; вся сила піде в коріння;
  • видаляйте відцвілі квітконоси.

Також ділимося іншими цікавими темами 

Які красиві кімнатні рослини можна подарувати на 8 березня.

Як доглядати за гіацинтами до, під час та після цвітіння.

Як доглядати за орхідеєю, щоб кімнатна рослина квітка та була здоровою.

добрива поради догляд кімнатні рослини спатифілум
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації