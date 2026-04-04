Чим підживити спатифілум для пишного цвітіння: секрет, який є на кожній кухні

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Чим підживити спатифілум для пишного цвітіння: секрет з кухні

Ua ru
Дата публікації: 4 квітня 2026 19:30
Догляд за кімнатним спатифілумом. Колаж: Новини.LIVE

Часто спатифілум може довго не випускати нові квіти та листочки. Причина може бути у нестачі поживних речовин. Але не варто поспішати купувати дорогі добрива. Краще дізнайтеся, який ефективний засіб для підживлення спатифілума вже лежить на вашій кухні.

Новини.LIVE розповідає, чим можна підживити "жіноче щастя", щоб отримати розкішні квіти без зайвих витрат.

Чим підживити спатифілум для пишного цвітіння

Ця кімнатна рослина достатньо чутлива. Тому, коли їй не вистачає поживних речовин, вона швидко сигналізує про це блідим листям і відсутністю бутонів.

Виправити ситуацію можна дуже просто за допомогою секретного підживлення з кухні — це рисова вода. Вона містить крохмаль, амінокислоти та мікроелементи, які живлять кореневу систему і стимулюють ріст зелені.

Щоб приготувати підживлення для спатифілума, достатньо:

Читайте також:
  • взяти сирий рис;
  • залити його одним літром холодної води;
  • залишити настоюватися на 8-10 годин;
  • періодично перемішувати.

Після цього воду потрібно процідити. Саме ця злегка каламутна рідина і є корисним домашнім добривом, яке допоможе активізувати цвітіння.

Як правильно підживлювати спатифілум

Щоб отримати максимальний ефект, важливо дотримуватись простих правил:

  • поливайте рослину під корінь;
  • робіть це тільки по злегка вологому ґрунту;
  • використовуйте підживлення не частіше одного разу на два тижні.

Також можна злегка обприскати листя цим настоєм. Це допоможе зробити їх більш блискучими та здоровими. Але уникайте потрапляння крапель на квіти, щоб не зіпсувати їх вигляд.

кімнатні рослини спатифілум підживлення квітів
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації