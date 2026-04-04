Чим підживити спатифілум для пишного цвітіння: секрет, який є на кожній кухні

Часто спатифілум може довго не випускати нові квіти та листочки. Причина може бути у нестачі поживних речовин. Але не варто поспішати купувати дорогі добрива. Краще дізнайтеся, який ефективний засіб для підживлення спатифілума вже лежить на вашій кухні.

Новини.LIVE розповідає, чим можна підживити "жіноче щастя", щоб отримати розкішні квіти без зайвих витрат.

Чим підживити спатифілум для пишного цвітіння

Ця кімнатна рослина достатньо чутлива. Тому, коли їй не вистачає поживних речовин, вона швидко сигналізує про це блідим листям і відсутністю бутонів.

Виправити ситуацію можна дуже просто за допомогою секретного підживлення з кухні — це рисова вода. Вона містить крохмаль, амінокислоти та мікроелементи, які живлять кореневу систему і стимулюють ріст зелені.

Щоб приготувати підживлення для спатифілума, достатньо:

взяти сирий рис;

залити його одним літром холодної води;

залишити настоюватися на 8-10 годин;

періодично перемішувати.

Після цього воду потрібно процідити. Саме ця злегка каламутна рідина і є корисним домашнім добривом, яке допоможе активізувати цвітіння.

Як правильно підживлювати спатифілум

Щоб отримати максимальний ефект, важливо дотримуватись простих правил:

поливайте рослину під корінь;

робіть це тільки по злегка вологому ґрунту;

використовуйте підживлення не частіше одного разу на два тижні.

Також можна злегка обприскати листя цим настоєм. Це допоможе зробити їх більш блискучими та здоровими. Але уникайте потрапляння крапель на квіти, щоб не зіпсувати їх вигляд.

