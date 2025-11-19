Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Кімнатний плющ може загинути — поширені помилки власників

Кімнатний плющ може загинути — поширені помилки власників

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 12:22
Оновлено: 16:24
Як доглядати за кімнатним плющем - світло, полив, пересадка та поради для хедери
Кімнатний плющ. Фото: Pinterest

Кімнатний плющ часто вважають невибагливою рослиною, але помилки в освітленні, поливі та пересадці швидко псують хедеру. Правильний догляд допоможе зберегти листя яскравим і рослину густою.

Новини.LIVE розповідає, як вирощувати плющ без проблем.

Реклама
Читайте також:

Як вибрати здоровий плющ

Плющ часто уражується кліщами, тому перед купівлею обов’язково оглядають:

  • верхній і нижній бік листя;
  • стебла та вузли;
  • поверхню ґрунту.

Нову рослину тримають на карантині 3-4 тижні, щоб виключити шкідників.

Коли пересаджувати хедеру

Пересадку роблять не раніше ніж через місяць після покупки. Рослина має адаптуватися. Якщо потрібно пересадити терміново, варто взяти живці — їх легко вкорінити у воді з вугіллям та стимулятором. Частину живців можна додати до материнської рослини для густоти.

Яке світло потрібно плющу

Хедера любить розсіяне освітлення. Її ставлять на відстані метра від південного вікна. Варієгатні сорти потребують більше світла, ніж зелені. Узимку забарвлення може тьмяніти — це нормально. Стабільне м’яке освітлення допомагає зберегти листя щільним і яскравим.

Як правильно пересаджувати

Плющ пересаджують методом перевалки — коріння чутливе до ушкодження. Потрібні:

  • широкий і неглибокий горщик;
  • універсальний прожарений субстрат;
  • дренаж на дні.

Після пересадки рослину поливають теплим душем і підтримують вологість біля горщика.

Полив, який підходить хедері

Найважливіше — режим поливу:

  • поливати тільки теплим душем;
  • між поливами давати ґрунту просохнути на глибину трьох фаланг;
  • не допускати застою води та пересушення.

Ми вже розповідали про те, чому черемху не радять висаджувати поруч із будинком чи плодовими деревами.

Також раніше пояснювали те, як підготувати чубуки восени та зберегти їх до весни для швидкого укорінення.

Детальніше ми розповідали про те, що зробити, щоб перець встиг дозріти навіть у прохолодні дні.

квіти поради ефективні способи кімнатні рослини полив
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації