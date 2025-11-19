Як доглядати за кімнатним плющем - світло, полив, пересадка та поради для хедери

Кімнатний плющ. Фото: Pinterest

Кімнатний плющ часто вважають невибагливою рослиною, але помилки в освітленні, поливі та пересадці швидко псують хедеру. Правильний догляд допоможе зберегти листя яскравим і рослину густою.

Як вибрати здоровий плющ

Плющ часто уражується кліщами, тому перед купівлею обов’язково оглядають:

верхній і нижній бік листя;

стебла та вузли;

поверхню ґрунту.

Нову рослину тримають на карантині 3-4 тижні, щоб виключити шкідників.

Коли пересаджувати хедеру

Пересадку роблять не раніше ніж через місяць після покупки. Рослина має адаптуватися. Якщо потрібно пересадити терміново, варто взяти живці — їх легко вкорінити у воді з вугіллям та стимулятором. Частину живців можна додати до материнської рослини для густоти.

Яке світло потрібно плющу

Хедера любить розсіяне освітлення. Її ставлять на відстані метра від південного вікна. Варієгатні сорти потребують більше світла, ніж зелені. Узимку забарвлення може тьмяніти — це нормально. Стабільне м’яке освітлення допомагає зберегти листя щільним і яскравим.

Як правильно пересаджувати

Плющ пересаджують методом перевалки — коріння чутливе до ушкодження. Потрібні:

широкий і неглибокий горщик;

універсальний прожарений субстрат;

дренаж на дні.

Після пересадки рослину поливають теплим душем і підтримують вологість біля горщика.

Полив, який підходить хедері

Найважливіше — режим поливу:

поливати тільки теплим душем;

між поливами давати ґрунту просохнути на глибину трьох фаланг;

не допускати застою води та пересушення.

