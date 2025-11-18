Відео
Як прискорити дозрівання перцю восени — поради городникам

Як прискорити дозрівання перцю восени — поради городникам

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 11:10
Оновлено: 20:50
Що зробити, щоб перець дозрів до холодів - поради для осіннього догляду
Врожай перцю в саду. Фото: Lazada

Восени солодкий перець часто не встигає набрати стиглість, особливо коли ночі стають холоднішими. Але кілька простих дій можуть прискорити дозрівання і допомогти зберегти більшу частину врожаю.

Новини.LIVE пояснює, що зробити, щоб перець встиг дозріти навіть у прохолодні дні.

Читайте також:

Видаліть верхівки та старе листя

Обрізання затінюючих листків допомагає рослині спрямувати сили на плоди. Без зайвого навантаження перець швидше набирає колір і визріває рівномірніше. Додаткова проріджена крона також забезпечує кращий доступ сонця до кожного плоду.

Утепліть кущі агроволокном

Тепле повітря навколо рослини пришвидшує дозрівання. Вкривайте перець на ніч і у прохолодні дні, а в сонячну погоду обов’язково відкривайте, щоб уникнути перегріву. Таке накриття створює мікроклімат, у якому плоди продовжують достигати навіть під час різких похолодань.

Використовуйте фосфорно-калійні добрива

У кінці літа та восени рослині потрібні елементи, що відповідають за цвітіння та плодоношення. Азот восени заборонений — він дає лише зелень, а не плоди. Калій і фосфор зміцнюють стінки плодів і значно прискорюють їхнє дозарювання.

Зменшіть полив

Помірна кількість води пришвидшує дозрівання. Надмірний полив затягує розвиток плодів і робить рослину вразливішою до холоду. Легке підсушування ґрунту стимулює рослину швидше завершувати формування плодів.

Знімайте плоди, які майже дозріли

Навіть напівготові перці варто прибирати. Це допомагає рослині спрямувати поживні речовини на інші плоди, що значно прискорює їхнє дозрівання. Зняті з куща перці теж легко дозарюються в теплому приміщенні або на підвіконні.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
