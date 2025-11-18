Что сделать, чтобы перец созрел до холодов - советы для осеннего ухода

Урожай перца в саду. Фото: Lazada

Осенью сладкий перец часто не успевает набрать спелость, особенно когда ночи становятся холоднее. Но несколько простых действий могут ускорить созревание и помочь сохранить большую часть урожая.

Новини.LIVE объясняет, что сделать, чтобы перец успел созреть даже в прохладные дни.

Удалите верхушки и старые листья

Обрезание затеняющих листьев помогает растению направить силы на плоды. Без лишней нагрузки перец быстрее набирает цвет и вызревает равномернее. Дополнительная прореженная крона также обеспечивает лучший доступ солнца к каждому плоду.

Утеплите кусты агроволокном

Теплый воздух вокруг растения ускоряет созревание. Укрывайте перец на ночь и в прохладные дни, а в солнечную погоду обязательно открывайте, чтобы избежать перегрева. Такое накрытие создает микроклимат, в котором плоды продолжают созревать даже во время резких похолоданий.

Используйте фосфорно-калийные удобрения

В конце лета и осенью растению нужны элементы, отвечающие за цветение и плодоношение. Азот осенью запрещен — он дает только зелень, а не плоды. Калий и фосфор укрепляют стенки плодов и значительно ускоряют их дозаривание.

Уменьшите полив

Умеренное количество воды ускоряет созревание. Чрезмерный полив затягивает развитие плодов и делает растение более уязвимым к холоду. Легкое подсушивание почвы стимулирует растение быстрее завершать формирование плодов.

Снимайте плоды, которые почти созрели

Даже полуготовые перцы стоит убирать. Это помогает растению направить питательные вещества на другие плоды, что значительно ускоряет их созревание. Снятые с куста перцы тоже легко дозариваются в теплом помещении или на подоконнике.

