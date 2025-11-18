Яке дерево не можна садити в саду - шкідники та ризики від черемухи

Черемха росте в саду. Фото: Freepik

Черемха хоч і виглядає привабливо, але здатна створити на ділянці багато проблем: вона притягує шкідників, поширює хвороби та може пошкодити будинок своїм корінням.

Новини.LIVE пояснює, чому черемху не радять висаджувати поруч із будинком чи плодовими деревами.

Чому черемха небажана на присадибній ділянці

Черемха активно приваблює попелицю та гусениць — достатньо одного дерева, щоб шкідники швидко поширилися на весь сад. Разом із комахами черемха "підтягує" й патогенну мікрофлору, яка здатна заражати інші рослини.

Небезпека для будинку й плодових дерев

Це дерево швидко розростається, утворює кореневу поросль і має потужну кореневу систему. Коріння може пошкодити фундамент будинку або споруд поруч. Саме тому черемху не можна садити біля будівель та плодових дерев.

Додаткові ризики

Під час цвітіння черемха виділяє сильний аромат, який у деяких людей викликає головний біль і відчуття дискомфорту. Через це дерево небажано висаджувати поруч із зонами відпочинку, терасами чи городом, де люди проводять багато часу.

Ще один суттєвий недолік

Черемха дуже швидко виснажує ґрунт навколо себе. Потужне коріння активно "тягне" вологу й поживні речовини, через що поруч інші рослини погано ростуть, слабшають і частіше хворіють. Саме тому черемху не рекомендують висаджувати в межах саду або біля ягідників.

