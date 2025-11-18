Видео
Не сажайте это дерево в саду — притягивает вредителей и проблемы

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 07:32
обновлено: 20:41
Какое дерево нельзя сажать в саду - вредители и риски от черемухи
Черемуха растет в саду. Фото: Freepik

Черемуха хоть и выглядит привлекательно, но способна создать на участке много проблем: она притягивает вредителей, распространяет болезни и может повредить дом своими корнями.

Новини.LIVE объясняет, почему черемуху не советуют высаживать рядом с домом или плодовыми деревьями.

Почему черемуха нежелательна на приусадебном участке

Черемуха активно привлекает тлю и гусениц — достаточно одного дерева, чтобы вредители быстро распространились на весь сад. Вместе с насекомыми черемуха "подтягивает" и патогенную микрофлору, которая способна заражать другие растения.

Опасность для дома и плодовых деревьев

Это дерево быстро разрастается, образует корневую поросль и имеет мощную корневую систему. Корни могут повредить фундамент дома или сооружений рядом. Именно поэтому черемуху нельзя сажать возле зданий и плодовых деревьев.

Дополнительные риски

Во время цветения черемуха выделяет сильный аромат, который у некоторых людей вызывает головную боль и ощущение дискомфорта. Поэтому дерево нежелательно высаживать рядом с зонами отдыха, террасами или огородом, где люди проводят много времени.

Еще один существенный недостаток

Черемуха очень быстро истощает почву вокруг себя. Мощные корни активно "тянут" влагу и питательные вещества, из-за чего рядом другие растения плохо растут, слабеют и чаще болеют. Именно поэтому черемуху не рекомендуют высаживать в пределах сада или возле ягодников.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
