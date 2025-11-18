Какое дерево нельзя сажать в саду - вредители и риски от черемухи

Не сажайте это дерево в саду — притягивает вредителей и проблемы
Черемуха хоть и выглядит привлекательно, но способна создать на участке много проблем: она притягивает вредителей, распространяет болезни и может повредить дом своими корнями.
Новини.LIVE объясняет, почему черемуху не советуют высаживать рядом с домом или плодовыми деревьями.
Почему черемуха нежелательна на приусадебном участке
Черемуха активно привлекает тлю и гусениц — достаточно одного дерева, чтобы вредители быстро распространились на весь сад. Вместе с насекомыми черемуха "подтягивает" и патогенную микрофлору, которая способна заражать другие растения.
Опасность для дома и плодовых деревьев
Это дерево быстро разрастается, образует корневую поросль и имеет мощную корневую систему. Корни могут повредить фундамент дома или сооружений рядом. Именно поэтому черемуху нельзя сажать возле зданий и плодовых деревьев.
Дополнительные риски
Во время цветения черемуха выделяет сильный аромат, который у некоторых людей вызывает головную боль и ощущение дискомфорта. Поэтому дерево нежелательно высаживать рядом с зонами отдыха, террасами или огородом, где люди проводят много времени.
Еще один существенный недостаток
Черемуха очень быстро истощает почву вокруг себя. Мощные корни активно "тянут" влагу и питательные вещества, из-за чего рядом другие растения плохо растут, слабеют и чаще болеют. Именно поэтому черемуху не рекомендуют высаживать в пределах сада или возле ягодников.
Мы уже рассказывали о том, когда именно в ноябре 2025 лучше всего сажать озимый чеснок.
Также ранее объясняли то, как подкормить деревья осенью, чтобы весной сад был здоровым и цветущим.
Подробнее мы рассказывали о том, какое удобрение вносить в почву, чтобы в следующем сезоне урожай картофеля поразил.
Читайте Новини.LIVE!