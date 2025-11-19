Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Комнатный плющ может погибнуть — распространены ошибки владельцев

Комнатный плющ может погибнуть — распространены ошибки владельцев

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 12:22
обновлено: 16:24
Как ухаживать за комнатным плющом - свет, полив, пересадка и советы для хедеры
Комнатный плющ. Фото: Pinterest

Комнатный плющ часто считают неприхотливым растением, но ошибки в освещении, поливе и пересадке быстро портят хедеру. Правильный уход поможет сохранить листья яркими и растение густым.

Новини.LIVE рассказывает, как выращивать плющ без проблем.

Реклама
Читайте также:

Как выбрать здоровый плющ

Плющ часто поражается клещами, поэтому перед покупкой обязательно осматривают:

  • верхнюю и нижнюю сторону листьев;
  • стебли и узлы;
  • поверхность почвы.

Новое растение держат на карантине 3-4 недели, чтобы исключить вредителей.

Когда пересаживать хедеру

Пересадку делают не раньше чем через месяц после покупки. Растение должно адаптироваться. Если нужно пересадить срочно, стоит взять черенки — их легко укоренить в воде с углем и стимулятором. Часть черенков можно добавить к материнскому растению для густоты.

Какой свет нужен плющу

Хедера любит рассеянное освещение. Ее ставят на расстоянии метра от южного окна. Вариегатные сорта нуждаются в большем количестве света, чем зеленые. Зимой окраска может тускнеть — это нормально. Стабильное мягкое освещение помогает сохранить листву плотной и яркой.

Как правильно пересаживать

Плющ пересаживают методом перевалки — корни чувствительны к повреждению. Требуются:

  • широкий и неглубокий горшок;
  • универсальный прокаленный субстрат;
  • дренаж на дне.

После пересадки растение поливают теплым душем и поддерживают влажность возле горшка.

Полив, который подходит хедере

Самое важное — режим полива:

  • поливать только теплым душем;
  • между поливами давать почве просохнуть на глубину трех фаланг;
  • не допускать застоя воды и пересушивания.

Мы уже рассказывали о том, почему черемуху не советуют высаживать рядом с домом или плодовыми деревьями.

Также ранее объясняли то, как подготовить чубуки осенью и сохранить их до весны для быстрого укоренения.

Подробнее мы рассказывали о том, что сделать, чтобы перец успел созреть даже в прохладные дни.

цветы советы эффективные способы комнатные растения полив
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации