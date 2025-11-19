Как ухаживать за комнатным плющом - свет, полив, пересадка и советы для хедеры

Комнатный плющ может погибнуть — распространены ошибки владельцев
Комнатный плющ часто считают неприхотливым растением, но ошибки в освещении, поливе и пересадке быстро портят хедеру. Правильный уход поможет сохранить листья яркими и растение густым.
Новини.LIVE рассказывает, как выращивать плющ без проблем.
Как выбрать здоровый плющ
Плющ часто поражается клещами, поэтому перед покупкой обязательно осматривают:
- верхнюю и нижнюю сторону листьев;
- стебли и узлы;
- поверхность почвы.
Новое растение держат на карантине 3-4 недели, чтобы исключить вредителей.
Когда пересаживать хедеру
Пересадку делают не раньше чем через месяц после покупки. Растение должно адаптироваться. Если нужно пересадить срочно, стоит взять черенки — их легко укоренить в воде с углем и стимулятором. Часть черенков можно добавить к материнскому растению для густоты.
Какой свет нужен плющу
Хедера любит рассеянное освещение. Ее ставят на расстоянии метра от южного окна. Вариегатные сорта нуждаются в большем количестве света, чем зеленые. Зимой окраска может тускнеть — это нормально. Стабильное мягкое освещение помогает сохранить листву плотной и яркой.
Как правильно пересаживать
Плющ пересаживают методом перевалки — корни чувствительны к повреждению. Требуются:
- широкий и неглубокий горшок;
- универсальный прокаленный субстрат;
- дренаж на дне.
После пересадки растение поливают теплым душем и поддерживают влажность возле горшка.
Полив, который подходит хедере
Самое важное — режим полива:
- поливать только теплым душем;
- между поливами давать почве просохнуть на глубину трех фаланг;
- не допускать застоя воды и пересушивания.
Мы уже рассказывали о том, почему черемуху не советуют высаживать рядом с домом или плодовыми деревьями.
Также ранее объясняли то, как подготовить чубуки осенью и сохранить их до весны для быстрого укоренения.
Подробнее мы рассказывали о том, что сделать, чтобы перец успел созреть даже в прохладные дни.
Читайте Новини.LIVE!