Как ухаживать за комнатным плющом - свет, полив, пересадка и советы для хедеры

Комнатный плющ. Фото: Pinterest

Комнатный плющ часто считают неприхотливым растением, но ошибки в освещении, поливе и пересадке быстро портят хедеру. Правильный уход поможет сохранить листья яркими и растение густым.

Новини.LIVE рассказывает, как выращивать плющ без проблем.

Реклама

Читайте также:

Как выбрать здоровый плющ

Плющ часто поражается клещами, поэтому перед покупкой обязательно осматривают:

верхнюю и нижнюю сторону листьев;

стебли и узлы;

поверхность почвы.

Новое растение держат на карантине 3-4 недели, чтобы исключить вредителей.

Когда пересаживать хедеру

Пересадку делают не раньше чем через месяц после покупки. Растение должно адаптироваться. Если нужно пересадить срочно, стоит взять черенки — их легко укоренить в воде с углем и стимулятором. Часть черенков можно добавить к материнскому растению для густоты.

Какой свет нужен плющу

Хедера любит рассеянное освещение. Ее ставят на расстоянии метра от южного окна. Вариегатные сорта нуждаются в большем количестве света, чем зеленые. Зимой окраска может тускнеть — это нормально. Стабильное мягкое освещение помогает сохранить листву плотной и яркой.

Как правильно пересаживать

Плющ пересаживают методом перевалки — корни чувствительны к повреждению. Требуются:

широкий и неглубокий горшок;

универсальный прокаленный субстрат;

дренаж на дне.

После пересадки растение поливают теплым душем и поддерживают влажность возле горшка.

Полив, который подходит хедере

Самое важное — режим полива:

поливать только теплым душем;

между поливами давать почве просохнуть на глубину трех фаланг;

не допускать застоя воды и пересушивания.

Мы уже рассказывали о том, почему черемуху не советуют высаживать рядом с домом или плодовыми деревьями.

Также ранее объясняли то, как подготовить чубуки осенью и сохранить их до весны для быстрого укоренения.

Подробнее мы рассказывали о том, что сделать, чтобы перец успел созреть даже в прохладные дни.