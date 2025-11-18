Видео
Размножение винограда чубуками — инструкция для начинающих

Дата публикации 18 ноября 2025 14:36
обновлено: 21:02
Как размножать виноград чубуками - правильная нарезка, хранение и высадка весной
Мужчина держит виноград в руке.

Размножение винограда чубуками — простой и надежный способ получить сильные саженцы. Но успех зависит от правильной нарезки, хранения и весенней высадки. Ошибки легко испортят весь материал.

Новини.LIVE объясняет, как подготовить чубуки осенью и сохранить их до весны для быстрого укоренения.

Как правильно нарезать чубуки

Заготовку делают после листопада, когда лоза вызрела, но не пересохла. Выбирают однолетние упругие побеги толщиной с карандаш. Для чубука идеальная длина — 40-50 см, с 3-4 живыми почками. Верхний срез делают прямой, нижний - косой под почкой. Это поможет не перепутать направление во время высадки. Каждый сорт обязательно маркируют.

Как сохранить лозу зимой

Главное — не допустить пересыхания или прорастания чубуков. Есть три самых лучших способа:

  • Подвал — завернуть во влажную ткань или мох, положить в пакет с отверстиями; температура +2...+5°C.
  • В земле — прикопать чубуки на глубину 25-30 см, присыпав песком и землей.
  • Холодильник — для небольших партий: хранить во влажной бумаге и пленке.

Раз в месяц черенки проверяют: сухую кору увлажняют, плесень — убирают раствором марганцовки.

Когда и как высаживать

Весной, когда температура стабильно выше +10°C, черенки достают, обновляют срезы и ставят нижним концом в воду на сутки. Укоренять можно в стаканах с грунтом или сразу в открытый грунт. Две почки заглубляют в землю, одну оставляют над поверхностью — так чубук быстро пробуждается и дает сильные побеги.

Мы объясняли то, как посадить кабачки осенью так, чтобы весной получить дружные всходы.

Также рассказывали о том, что делать хозяевам, которые не успели обработать сад осенью.

Ранее сообщалось о том, какую падалицу можно отправлять в компост, а какую обязательно надо утилизировать.

