Осенний посев кабачков — секрет ранних и сильных всходов

Дата публикации 14 ноября 2025 07:32
обновлено: 19:40
Как сажать кабачки под зиму - проверенный метод для ранних и дружных всходов
Урожай кабачков на огороде. Фото: Freepik

Кабачки считают нежной культурой, но их успешно высаживают под зиму — и они прорастают весной без всякого ухода. Главное — соблюсти правильную технику посева.

Новини.LIVE рассказывает, как посадить кабачки осенью так, чтобы весной получить дружные всходы и сильные растения без лишних усилий.

Почему стоит сажать кабачки под зиму

Осенний посев обеспечивает семенам естественную стратификацию — они лучше просыпаются после морозов и быстрее стартуют весной. Это дает:

  • ранние дружные всходы;
  • устойчивость к перепадам температур;
  • более сильные кусты и более высокую урожайность.

Как подготовить место для посева

  1. Выберите солнечный участок, защищенный от северного ветра.
  2. Перекопайте почву на штык лопаты.
  3. Добавьте ведро перегноя на 1 м² — кабачки любят плодородную почву.
  4. Посев проводите в первой половине ноября, когда температура держится около нуля.

Пошаговая схема посева под зиму

  • Сделайте лунки 6-8 см глубиной через 70 см.
  • В каждую положите 2-3 семечка. Весной оставьте один самый сильный побег.
  • Засыпьте смесью почвы и перегноя.
  • Обязательно замульчируйте листьями 15-20 см.
  • Сверху положите лапник — он защищает укрытие от сдувания и снега.

Весной уберите большую часть мульчи, оставив тонкий слой для сохранения влаги.

Важные советы

  • Обязательно обозначьте грядку, чтобы весной случайно не перекопать.
  • В феврале-марте проверяйте мульчу — если ветер оголил почву, добавьте еще листьев или соломы.

Мы уже писали о том, как правильно поливать, освещать и содержать орхидеи в холодное время года.

Ранее сообщалось о том, почему стоит посадить рябину возле частного дома и как за ней ухаживать.

Также мы объясняли то, как вырастить "темную лилию" и с чем ее совместить для стильной клумбы.

