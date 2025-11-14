Как сажать кабачки под зиму - проверенный метод для ранних и дружных всходов

Осенний посев кабачков — секрет ранних и сильных всходов
Кабачки считают нежной культурой, но их успешно высаживают под зиму — и они прорастают весной без всякого ухода. Главное — соблюсти правильную технику посева.
Новини.LIVE рассказывает, как посадить кабачки осенью так, чтобы весной получить дружные всходы и сильные растения без лишних усилий.
Почему стоит сажать кабачки под зиму
Осенний посев обеспечивает семенам естественную стратификацию — они лучше просыпаются после морозов и быстрее стартуют весной. Это дает:
- ранние дружные всходы;
- устойчивость к перепадам температур;
- более сильные кусты и более высокую урожайность.
Как подготовить место для посева
- Выберите солнечный участок, защищенный от северного ветра.
- Перекопайте почву на штык лопаты.
- Добавьте ведро перегноя на 1 м² — кабачки любят плодородную почву.
- Посев проводите в первой половине ноября, когда температура держится около нуля.
Пошаговая схема посева под зиму
- Сделайте лунки 6-8 см глубиной через 70 см.
- В каждую положите 2-3 семечка. Весной оставьте один самый сильный побег.
- Засыпьте смесью почвы и перегноя.
- Обязательно замульчируйте листьями 15-20 см.
- Сверху положите лапник — он защищает укрытие от сдувания и снега.
Весной уберите большую часть мульчи, оставив тонкий слой для сохранения влаги.
Важные советы
- Обязательно обозначьте грядку, чтобы весной случайно не перекопать.
- В феврале-марте проверяйте мульчу — если ветер оголил почву, добавьте еще листьев или соломы.
