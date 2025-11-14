Как сажать кабачки под зиму - проверенный метод для ранних и дружных всходов

Урожай кабачков на огороде. Фото: Freepik

Кабачки считают нежной культурой, но их успешно высаживают под зиму — и они прорастают весной без всякого ухода. Главное — соблюсти правильную технику посева.

Новини.LIVE рассказывает, как посадить кабачки осенью так, чтобы весной получить дружные всходы и сильные растения без лишних усилий.

Почему стоит сажать кабачки под зиму

Осенний посев обеспечивает семенам естественную стратификацию — они лучше просыпаются после морозов и быстрее стартуют весной. Это дает:

ранние дружные всходы;

устойчивость к перепадам температур;

более сильные кусты и более высокую урожайность.

Как подготовить место для посева

Выберите солнечный участок, защищенный от северного ветра. Перекопайте почву на штык лопаты. Добавьте ведро перегноя на 1 м² — кабачки любят плодородную почву. Посев проводите в первой половине ноября, когда температура держится около нуля.

Пошаговая схема посева под зиму

Сделайте лунки 6-8 см глубиной через 70 см.

В каждую положите 2-3 семечка. Весной оставьте один самый сильный побег.

Засыпьте смесью почвы и перегноя.

Обязательно замульчируйте листьями 15-20 см.

Сверху положите лапник — он защищает укрытие от сдувания и снега.

Весной уберите большую часть мульчи, оставив тонкий слой для сохранения влаги.

Важные советы

Обязательно обозначьте грядку, чтобы весной случайно не перекопать.

В феврале-марте проверяйте мульчу — если ветер оголил почву, добавьте еще листьев или соломы.

