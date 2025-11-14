Як садити кабачки під зиму - перевірений метод для ранніх і дружних сходів

Осінній посів кабачків — секрет ранніх і сильних сходів
Кабачки вважають ніжною культурою, але їх успішно висаджують під зиму — і вони проростають навесні без жодного догляду. Головне — дотриматися правильної техніки посіву.
Новини.LIVE розповідає, як посадити кабачки восени так, щоб навесні отримати дружні сходи та сильні рослини без зайвих зусиль.
Чому варто садити кабачки під зиму
Осінній посів забезпечує насінню природну стратифікацію — вони краще прокидаються після морозів і швидше стартують навесні. Це дає:
- ранні дружні сходи;
- стійкість до перепадів температур;
- сильніші кущі та вищу врожайність.
Як підготувати місце для посіву
- Оберіть сонячну ділянку, захищену від північного вітру.
- Перекопайте ґрунт на багнет лопати.
- Додайте відро перегною на 1 м² — кабачки люблять родючий ґрунт.
- Посів проводьте в першій половині листопада, коли температура тримається біля нуля.
Покрокова схема посіву під зиму
- Зробіть лунки 6-8 см завглибшки через 70 см.
- У кожну покладіть 2-3 насінини. Навесні залиште один найсильніший пагін.
- Засипте сумішшю ґрунту та перегною.
- Обов’язково замульчуйте листям 15-20 см.
- Зверху покладіть ялинкове гілля — воно захищає укриття від здування та снігу.
Навесні приберіть більшу частину мульчі, лишивши тонкий шар для збереження вологи.
Важливі поради
- Обов’язково позначте грядку, щоб навесні випадково не перекопати.
- У лютому-березні перевіряйте мульчу — якщо вітер оголив ґрунт, додайте ще листя чи соломи.
