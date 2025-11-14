Як садити кабачки під зиму - перевірений метод для ранніх і дружних сходів

Врожай кабачків на городі. Фото: Freepik

Кабачки вважають ніжною культурою, але їх успішно висаджують під зиму — і вони проростають навесні без жодного догляду. Головне — дотриматися правильної техніки посіву.

Новини.LIVE розповідає, як посадити кабачки восени так, щоб навесні отримати дружні сходи та сильні рослини без зайвих зусиль.

Реклама

Читайте також:

Чому варто садити кабачки під зиму

Осінній посів забезпечує насінню природну стратифікацію — вони краще прокидаються після морозів і швидше стартують навесні. Це дає:

ранні дружні сходи;

стійкість до перепадів температур;

сильніші кущі та вищу врожайність.

Як підготувати місце для посіву

Оберіть сонячну ділянку, захищену від північного вітру. Перекопайте ґрунт на багнет лопати. Додайте відро перегною на 1 м² — кабачки люблять родючий ґрунт. Посів проводьте в першій половині листопада, коли температура тримається біля нуля.

Покрокова схема посіву під зиму

Зробіть лунки 6-8 см завглибшки через 70 см.

У кожну покладіть 2-3 насінини. Навесні залиште один найсильніший пагін.

Засипте сумішшю ґрунту та перегною.

Обов’язково замульчуйте листям 15-20 см.

Зверху покладіть ялинкове гілля — воно захищає укриття від здування та снігу.

Навесні приберіть більшу частину мульчі, лишивши тонкий шар для збереження вологи.

Важливі поради

Обов’язково позначте грядку, щоб навесні випадково не перекопати.

У лютому-березні перевіряйте мульчу — якщо вітер оголив ґрунт, додайте ще листя чи соломи.

Ми вже писали про те, як правильно поливати, освітлювати й утримувати орхідеї в холодну пору року.

Раніше повідомлялося про те, чому варто посадити горобину біля приватного будинку та як за нею доглядати.

Також ми пояснювали те, як виростити "темну лілію" та з чим її поєднати для стильної клумби.