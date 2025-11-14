Можно ли отправлять падалицу яблок и груш в компост - советы для безопасного садоводства

Падалица в компосте — какие плоды можно класть, а какие нет
Не вся падалица с яблок и груш подходит для компоста — часть плодов может стать источником грибковых болезней на всем участке. Важно правильно отсортировать плоды перед закладкой.
Новини.LIVE рассказывает, какую падалицу можно отправлять в компост, а какую обязательно надо утилизировать.
Почему не вся падалица безопасна
Плоды падают с деревьев по разным причинам. И не каждый фрукт можно смешивать с компостом:
- Зеленую падалицу, упавшую из-за ветра или механического сбивания, можно использовать.
- Гнилые, пораженные паршой или грибком плоды категорически не подходят — они станут источником болезнетворных бактерий и будут заражать растения при внесении компоста.
Как компостировать без вреда
- Закладывайте только здоровые зеленые плоды, без пятен и гнили.
- Чтобы избежать закисления компоста, добавляйте доломитовую или известковую муку.
- Норма: 1,5-3 кг на 100 кг компоста.
- Периодически переворачивайте компост, чтобы обеспечить доступ воздуха и поддержать правильный баланс.
Когда падалицу нужно утилизировать
Если плоды имеют признаки:
- грибковой гнили,
- парши,
- темных мокрых пятен,
- характерного неприятного запаха,
Такие яблоки и груши нужно выносить отдельно, а не использовать в саду.
