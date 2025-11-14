Видео
Видео

Главная Дом и огород Падалица в компосте — какие плоды можно класть, а какие нет

Падалица в компосте — какие плоды можно класть, а какие нет

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 02:45
обновлено: 19:23
Можно ли отправлять падалицу яблок и груш в компост - советы для безопасного садоводства
Яблоки лежат в саду на земле. Фото: Pixabay

Не вся падалица с яблок и груш подходит для компоста — часть плодов может стать источником грибковых болезней на всем участке. Важно правильно отсортировать плоды перед закладкой.

Новини.LIVE рассказывает, какую падалицу можно отправлять в компост, а какую обязательно надо утилизировать.

Читайте также:

Почему не вся падалица безопасна

Плоды падают с деревьев по разным причинам. И не каждый фрукт можно смешивать с компостом:

  • Зеленую падалицу, упавшую из-за ветра или механического сбивания, можно использовать.
  • Гнилые, пораженные паршой или грибком плоды категорически не подходят — они станут источником болезнетворных бактерий и будут заражать растения при внесении компоста.

Как компостировать без вреда

  • Закладывайте только здоровые зеленые плоды, без пятен и гнили.
  • Чтобы избежать закисления компоста, добавляйте доломитовую или известковую муку.
  • Норма: 1,5-3 кг на 100 кг компоста.
  • Периодически переворачивайте компост, чтобы обеспечить доступ воздуха и поддержать правильный баланс.

Когда падалицу нужно утилизировать

Если плоды имеют признаки:

  • грибковой гнили,
  • парши,
  • темных мокрых пятен,
  • характерного неприятного запаха,

Такие яблоки и груши нужно выносить отдельно, а не использовать в саду.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
