Чи можна відправляти падалицю яблук і груш у компост - поради для безпечного садівництва

Яблука лежать у саду на землі. Фото: Pixabay

Не вся падалиця з яблук і груш підходить для компосту — частина плодів може стати джерелом грибкових хвороб на всій ділянці. Важливо правильно відсортувати плоди перед закладанням.

Новини.LIVE розповідає, яку падалицю можна відправляти в компост, а яку обов’язково треба утилізувати.

Реклама

Читайте також:

Чому не вся падалиця безпечна

Плоди падають з дерев з різних причин. І не кожен фрукт можна змішувати з компостом:

Зелену падалицю, що впала через вітер або механічне збивання, можна використовувати.

Гнилі, уражені паршею чи грибком плоди категорично не підходять — вони стануть джерелом хвороботворних бактерій і заражатимуть рослини під час внесення компосту.

Як компостувати без шкоди

Закладайте лише здорові зелені плоди, без плям і гнилі.

Щоб уникнути закислення компосту, додавайте доломітове або вапняне борошно.

Норма: 1,5-3 кг на 100 кг компосту.

Періодично перегортайте компост, щоб забезпечити доступ повітря та підтримати правильний баланс.

Коли падалицю потрібно утилізувати

Якщо плоди мають ознаки:

грибкової гнилі,

парші,

темних мокрих плям,

характерного неприємного запаху,

Такі яблука та груші потрібно виносити окремо, а не використовувати в саду.

Ми вже писали про те, як підготувати волотисту гортензію до зими та зберегти її цвітіння без втрати краси.

Раніше пояснювали те, чому яблуня не скидає листя восени, як їй допомогти та що зробити, щоб уникнути проблем.

Детальніше розповідали про те, як правильно використовувати листя для мульчування, щоб воно працювало на користь.