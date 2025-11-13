Чому яблуня не скидає листя восени - причини та як допомогти дереву заснути взимку

Яблуня не скидає листя восени — що це означає і що робити
Якщо яблуня залишається зеленою, коли інші дерева вже без листя — це не ознака здоров’я, а попередження. Рослина не завершила сезон і не готова до зими. Через це дерево може підмерзнути або захворіти.
Новини.LIVE пояснює, чому яблуня не скидає листя восени, як їй допомогти та що зробити, щоб уникнути проблем у наступному році.
Чому яблуня не скидає листя
Затримка листопаду означає, що дерево не отримало сигналу про завершення вегетації. Найчастіші причини:
- Тривале тепло восени — яблуня "впевнена", що сезон ще триває.
- Надлишок азоту в добривах — стимулює ріст пагонів і заважає переходу в спокій.
- Пошкодження шкідниками або грибком, що порушують роботу клітин у місці відділення листка.
- Молоді дерева після пересадки або щеплення також можуть затримувати листопад, поки адаптуються.
Якщо листя залишиться до морозів — воно накопичить вологу, замерзне і може обірвати пагони або викликати гниль.
Як допомогти яблуні заснути
- Припиніть азотне підживлення після серпня.
- У жовтні дайте фосфорно-калійні добрива — вони зміцнюють кору й деревину.
- Якщо осінь суха, проведіть вологозарядковий полив (20-30 л під дерево).
- При перших морозах струсіть листя вручну, щоб не накопичувалась волога.
- Обріжте сухі або пошкоджені пагони й обробіть зрізи садовим варом.
Профілактика на наступний сезон
- Дотримуйтеся балансу добрив: навесні — азот, восени — калій і фосфор.
- Під осінь зменшуйте полив, щоб дати дереву сигнал до спокою.
- Перевіряйте стовбур і листя на ознаки грибків або попелиці.
- Навесні проведіть санітарну обрізку, щоб уникнути перевантаження крони.
