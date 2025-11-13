Відео
Яблуня не скидає листя восени — що це означає і що робити

Яблуня не скидає листя восени — що це означає і що робити

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 05:00
Оновлено: 17:02
Чому яблуня не скидає листя восени - причини та як допомогти дереву заснути взимку
Яблуня в саду. Фото: Pinterest

Якщо яблуня залишається зеленою, коли інші дерева вже без листя — це не ознака здоров’я, а попередження. Рослина не завершила сезон і не готова до зими. Через це дерево може підмерзнути або захворіти.

Новини.LIVE пояснює, чому яблуня не скидає листя восени, як їй допомогти та що зробити, щоб уникнути проблем у наступному році.

Затримка листопаду означає, що дерево не отримало сигналу про завершення вегетації. Найчастіші причини:

  • Тривале тепло восени — яблуня "впевнена", що сезон ще триває.
  • Надлишок азоту в добривах — стимулює ріст пагонів і заважає переходу в спокій.
  • Пошкодження шкідниками або грибком, що порушують роботу клітин у місці відділення листка.
  • Молоді дерева після пересадки або щеплення також можуть затримувати листопад, поки адаптуються.

Якщо листя залишиться до морозів — воно накопичить вологу, замерзне і може обірвати пагони або викликати гниль.

Як допомогти яблуні заснути

  1. Припиніть азотне підживлення після серпня.
  2. У жовтні дайте фосфорно-калійні добрива — вони зміцнюють кору й деревину.
  3. Якщо осінь суха, проведіть вологозарядковий полив (20-30 л під дерево).
  4. При перших морозах струсіть листя вручну, щоб не накопичувалась волога.
  5. Обріжте сухі або пошкоджені пагони й обробіть зрізи садовим варом.

Профілактика на наступний сезон

  • Дотримуйтеся балансу добрив: навесні — азот, восени — калій і фосфор.
  • Під осінь зменшуйте полив, щоб дати дереву сигнал до спокою.
  • Перевіряйте стовбур і листя на ознаки грибків або попелиці.
  • Навесні проведіть санітарну обрізку, щоб уникнути перевантаження крони.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
