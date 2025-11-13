Чому яблуня не скидає листя восени - причини та як допомогти дереву заснути взимку

Яблуня в саду. Фото: Pinterest

Якщо яблуня залишається зеленою, коли інші дерева вже без листя — це не ознака здоров’я, а попередження. Рослина не завершила сезон і не готова до зими. Через це дерево може підмерзнути або захворіти.

Новини.LIVE пояснює, чому яблуня не скидає листя восени, як їй допомогти та що зробити, щоб уникнути проблем у наступному році.

Чому яблуня не скидає листя

Затримка листопаду означає, що дерево не отримало сигналу про завершення вегетації. Найчастіші причини:

Тривале тепло восени — яблуня "впевнена", що сезон ще триває.

Надлишок азоту в добривах — стимулює ріст пагонів і заважає переходу в спокій.

Пошкодження шкідниками або грибком, що порушують роботу клітин у місці відділення листка.

Молоді дерева після пересадки або щеплення також можуть затримувати листопад, поки адаптуються.

Якщо листя залишиться до морозів — воно накопичить вологу, замерзне і може обірвати пагони або викликати гниль.

Як допомогти яблуні заснути

Припиніть азотне підживлення після серпня. У жовтні дайте фосфорно-калійні добрива — вони зміцнюють кору й деревину. Якщо осінь суха, проведіть вологозарядковий полив (20-30 л під дерево). При перших морозах струсіть листя вручну, щоб не накопичувалась волога. Обріжте сухі або пошкоджені пагони й обробіть зрізи садовим варом.

Профілактика на наступний сезон

Дотримуйтеся балансу добрив: навесні — азот, восени — калій і фосфор.

Під осінь зменшуйте полив, щоб дати дереву сигнал до спокою.

Перевіряйте стовбур і листя на ознаки грибків або попелиці.

Навесні проведіть санітарну обрізку, щоб уникнути перевантаження крони.

