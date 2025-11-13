Почему яблоня не сбрасывает листья осенью - причины и как помочь дереву заснуть зимой

Яблоня не сбрасывает листья осенью — что это значит и что делать
Если яблоня остается зеленой, когда другие деревья уже без листьев — это не признак здоровья, а предупреждение. Растение не завершило сезон и не готово к зиме. Из-за этого дерево может подмерзнуть или заболеть.
Новини.LIVE объясняет, почему яблоня не сбрасывает листья осенью, как ей помочь и что сделать, чтобы избежать проблем в следующем году.
Почему яблоня не сбрасывает листья
Задержка листопада означает, что дерево не получило сигнала о завершении вегетации. Самые частые причины:
- Длительное тепло осенью — яблоня "уверена", что сезон еще продолжается.
- Избыток азота в удобрениях — стимулирует рост побегов и мешает переходу в покой.
- Повреждения вредителями или грибком, нарушающие работу клеток в месте отделения листа.
- Молодые деревья после пересадки или прививки также могут задерживать листопад, пока адаптируются.
Если листья останутся до морозов — они накопят влагу, замерзнут и могут оборвать побеги или вызвать гниль.
Как помочь яблоне заснуть
- Прекратите азотную подкормку после августа.
- В октябре дайте фосфорно-калийные удобрения — они укрепляют кору и древесину.
- Если осень сухая, проведите влагозарядковый полив (20-30 л под дерево).
- При первых морозах встряхните листья вручную, чтобы не накапливалась влага.
- Обрежьте сухие или поврежденные побеги и обработайте срезы садовым варом.
Профилактика на следующий сезон
- Придерживайтесь баланса удобрений: весной — азот, осенью — калий и фосфор.
- Под осень уменьшайте полив, чтобы дать дереву сигнал к покою.
- Проверяйте ствол и листья на признаки грибков или тли.
- Весной проведите санитарную обрезку, чтобы избежать перегрузки кроны.
