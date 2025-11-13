Почему яблоня не сбрасывает листья осенью - причины и как помочь дереву заснуть зимой

Яблоня в саду. Фото: Pinterest

Если яблоня остается зеленой, когда другие деревья уже без листьев — это не признак здоровья, а предупреждение. Растение не завершило сезон и не готово к зиме. Из-за этого дерево может подмерзнуть или заболеть.

Новини.LIVE объясняет, почему яблоня не сбрасывает листья осенью, как ей помочь и что сделать, чтобы избежать проблем в следующем году.

Почему яблоня не сбрасывает листья

Задержка листопада означает, что дерево не получило сигнала о завершении вегетации. Самые частые причины:

Длительное тепло осенью — яблоня "уверена", что сезон еще продолжается.

Избыток азота в удобрениях — стимулирует рост побегов и мешает переходу в покой.

Повреждения вредителями или грибком, нарушающие работу клеток в месте отделения листа.

Молодые деревья после пересадки или прививки также могут задерживать листопад, пока адаптируются.

Если листья останутся до морозов — они накопят влагу, замерзнут и могут оборвать побеги или вызвать гниль.

Как помочь яблоне заснуть

Прекратите азотную подкормку после августа. В октябре дайте фосфорно-калийные удобрения — они укрепляют кору и древесину. Если осень сухая, проведите влагозарядковый полив (20-30 л под дерево). При первых морозах встряхните листья вручную, чтобы не накапливалась влага. Обрежьте сухие или поврежденные побеги и обработайте срезы садовым варом.

Профилактика на следующий сезон

Придерживайтесь баланса удобрений: весной — азот, осенью — калий и фосфор.

Под осень уменьшайте полив, чтобы дать дереву сигнал к покою.

Проверяйте ствол и листья на признаки грибков или тли.

Весной проведите санитарную обрезку, чтобы избежать перегрузки кроны.

