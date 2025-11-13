Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Яблоня не сбрасывает листья осенью — что это значит и что делать

Яблоня не сбрасывает листья осенью — что это значит и что делать

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 05:00
обновлено: 17:02
Почему яблоня не сбрасывает листья осенью - причины и как помочь дереву заснуть зимой
Яблоня в саду. Фото: Pinterest

Если яблоня остается зеленой, когда другие деревья уже без листьев — это не признак здоровья, а предупреждение. Растение не завершило сезон и не готово к зиме. Из-за этого дерево может подмерзнуть или заболеть.

Новини.LIVE объясняет, почему яблоня не сбрасывает листья осенью, как ей помочь и что сделать, чтобы избежать проблем в следующем году.

Реклама
Читайте также:

Почему яблоня не сбрасывает листья

Задержка листопада означает, что дерево не получило сигнала о завершении вегетации. Самые частые причины:

Реклама
  • Длительное тепло осенью — яблоня "уверена", что сезон еще продолжается.
  • Избыток азота в удобрениях — стимулирует рост побегов и мешает переходу в покой.
  • Повреждения вредителями или грибком, нарушающие работу клеток в месте отделения листа.
  • Молодые деревья после пересадки или прививки также могут задерживать листопад, пока адаптируются.

Если листья останутся до морозов — они накопят влагу, замерзнут и могут оборвать побеги или вызвать гниль.

Как помочь яблоне заснуть

  1. Прекратите азотную подкормку после августа.
  2. В октябре дайте фосфорно-калийные удобрения — они укрепляют кору и древесину.
  3. Если осень сухая, проведите влагозарядковый полив (20-30 л под дерево).
  4. При первых морозах встряхните листья вручную, чтобы не накапливалась влага.
  5. Обрежьте сухие или поврежденные побеги и обработайте срезы садовым варом.

Профилактика на следующий сезон

  • Придерживайтесь баланса удобрений: весной — азот, осенью — калий и фосфор.
  • Под осень уменьшайте полив, чтобы дать дереву сигнал к покою.
  • Проверяйте ствол и листья на признаки грибков или тли.
  • Весной проведите санитарную обрезку, чтобы избежать перегрузки кроны.

Мы уже писали о том, как правильно использовать грибную воду для подкормки вазонов.

Реклама

Ранее объясняли то, как правильно мыть шампиньоны, вешенки, лисички и сморчки.

Подробнее рассказывали о том, какие осенние грибы безопасны для сбора и как их отличить от ядовитых.

советы огород сад листья яблоня дерево
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации