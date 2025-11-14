Как обработать сад в конце осени - советы, чтобы успеть защитить деревья

Человек опрыскивает деревья. Фото: Freepik

Если вы не успели провести осеннюю обработку сада, это еще не повод для паники. Даже в конце сезона можно защитить деревья от болезней и морозов, если выбрать правильный момент и выполнить обработку тщательно.

Новини.LIVE рассказывает, что делать хозяевам, которые не успели обработать сад осенью, и как правильно провести защитные процедуры до начала декабря.

Почему не стоит опрыскивать во время дождей

Осенние обработки проводят контактными препаратами от болезней и вредителей, и их задача — полностью покрыть почки и древесину. Во время дождя большая часть средства смывается, поэтому обработка становится бесполезной:

эффективность падает почти до нуля;

тратятся время и средства;

древесина остается без защиты.

Что делать, если обработку не успели

Опытные огородники советуют найти "сухое окно" — день без осадков с температурой около +5°C и без ночных заморозков. В такую погоду нужно:

провести одну, но максимально тщательную обработку;

не пропускать ни одного сантиметра коры и почек;

опрыскивать в светлое время суток.

Если уже заморозки

Не паникуйте: в мороз грибковые заболевания не развиваются. В этом случае:

дождитесь ранней весны;

когда температура снова поднимется до +5°C,

проведите одну тщательную обработку по той же схеме.

