Как обработать сад в конце осени - советы, чтобы успеть защитить деревья

Еще не поздно защитить деревья — как обработать сад в конце осени
Если вы не успели провести осеннюю обработку сада, это еще не повод для паники. Даже в конце сезона можно защитить деревья от болезней и морозов, если выбрать правильный момент и выполнить обработку тщательно.
Новини.LIVE рассказывает, что делать хозяевам, которые не успели обработать сад осенью, и как правильно провести защитные процедуры до начала декабря.
Почему не стоит опрыскивать во время дождей
Осенние обработки проводят контактными препаратами от болезней и вредителей, и их задача — полностью покрыть почки и древесину. Во время дождя большая часть средства смывается, поэтому обработка становится бесполезной:
- эффективность падает почти до нуля;
- тратятся время и средства;
- древесина остается без защиты.
Что делать, если обработку не успели
Опытные огородники советуют найти "сухое окно" — день без осадков с температурой около +5°C и без ночных заморозков. В такую погоду нужно:
- провести одну, но максимально тщательную обработку;
- не пропускать ни одного сантиметра коры и почек;
- опрыскивать в светлое время суток.
Если уже заморозки
Не паникуйте: в мороз грибковые заболевания не развиваются. В этом случае:
- дождитесь ранней весны;
- когда температура снова поднимется до +5°C,
- проведите одну тщательную обработку по той же схеме.
