Видео

Еще не поздно защитить деревья — как обработать сад в конце осени

Дата публикации 14 ноября 2025 11:10
обновлено: 20:00
Как обработать сад в конце осени - советы, чтобы успеть защитить деревья
Человек опрыскивает деревья. Фото: Freepik

Если вы не успели провести осеннюю обработку сада, это еще не повод для паники. Даже в конце сезона можно защитить деревья от болезней и морозов, если выбрать правильный момент и выполнить обработку тщательно.

Новини.LIVE рассказывает, что делать хозяевам, которые не успели обработать сад осенью, и как правильно провести защитные процедуры до начала декабря.

Почему не стоит опрыскивать во время дождей

Осенние обработки проводят контактными препаратами от болезней и вредителей, и их задача — полностью покрыть почки и древесину. Во время дождя большая часть средства смывается, поэтому обработка становится бесполезной:

  • эффективность падает почти до нуля;
  • тратятся время и средства;
  • древесина остается без защиты.

Что делать, если обработку не успели

Опытные огородники советуют найти "сухое окно" — день без осадков с температурой около +5°C и без ночных заморозков. В такую погоду нужно:

  • провести одну, но максимально тщательную обработку;
  • не пропускать ни одного сантиметра коры и почек;
  • опрыскивать в светлое время суток.

Если уже заморозки

Не паникуйте: в мороз грибковые заболевания не развиваются. В этом случае:

  • дождитесь ранней весны;
  • когда температура снова поднимется до +5°C,
  • проведите одну тщательную обработку по той же схеме.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
