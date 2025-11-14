Як обробити сад наприкінці осені - поради, щоб встигнути захистити дерева

Ще не пізно захистити дерева — як обробити сад наприкінці осені
Якщо ви не встигли провести осінню обробку саду, це ще не привід для паніки. Навіть наприкінці сезону можна захистити дерева від хвороб і морозів, якщо обрати правильний момент і виконати обробку ретельно.
Новини.LIVE розповідає, що робити господарям, які не встигли обробити сад восени, і як правильно провести захисні процедури до початку грудня.
Чому не варто обприскувати під час дощів
Осінні обробки проводять контактними препаратами від хвороб та шкідників, і їх завдання — повністю покрити бруньки та деревину. Під час дощу більша частина засобу змивається, тож обробка стає марною:
- ефективність падає майже до нуля;
- витрачаються час і кошти;
- деревина залишається без захисту.
Що робити, якщо обробку не встигли
Досвідчені городники радять знайти "сухе вікно" — день без опадів із температурою близько +5°C і без нічних заморозків. У таку погоду потрібно:
- провести одну, але максимально ретельну обробку;
- не пропускати жодного сантиметра кори та бруньок;
- обприскувати у світлий час доби.
Якщо вже заморозки
Не панікуйте: у мороз грибкові захворювання не розвиваються. У цьому випадку:
- дочекайтеся ранньої весни;
- коли температура знову підніметься до +5°C,
- проведіть одну ретельну обробку за тією ж схемою.
