Україна
Відео

Дім та город Ще не пізно захистити дерева — як обробити сад наприкінці осені

Ще не пізно захистити дерева — як обробити сад наприкінці осені

Дата публікації: 14 листопада 2025 11:10
Оновлено: 20:00
Як обробити сад наприкінці осені - поради, щоб встигнути захистити дерева
Людина обприскує дерева. Фото: Freepik

Якщо ви не встигли провести осінню обробку саду, це ще не привід для паніки. Навіть наприкінці сезону можна захистити дерева від хвороб і морозів, якщо обрати правильний момент і виконати обробку ретельно.

Новини.LIVE розповідає, що робити господарям, які не встигли обробити сад восени, і як правильно провести захисні процедури до початку грудня.

Читайте також:

Чому не варто обприскувати під час дощів

Осінні обробки проводять контактними препаратами від хвороб та шкідників, і їх завдання — повністю покрити бруньки та деревину. Під час дощу більша частина засобу змивається, тож обробка стає марною:

  • ефективність падає майже до нуля;
  • витрачаються час і кошти;
  • деревина залишається без захисту.

Що робити, якщо обробку не встигли

Досвідчені городники радять знайти "сухе вікно" — день без опадів із температурою близько +5°C і без нічних заморозків. У таку погоду потрібно:

  • провести одну, але максимально ретельну обробку;
  • не пропускати жодного сантиметра кори та бруньок;
  • обприскувати у світлий час доби.

Якщо вже заморозки

Не панікуйте: у мороз грибкові захворювання не розвиваються. У цьому випадку:

  • дочекайтеся ранньої весни;
  • коли температура знову підніметься до +5°C,
  • проведіть одну ретельну обробку за тією ж схемою.

осінь дерева морози поради сад захист
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
