Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Розмноження винограду чубуками — інструкція для початківців

Розмноження винограду чубуками — інструкція для початківців

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 14:36
Оновлено: 21:02
Як розмножувати виноград чубуками - правильна нарізка, зберігання та висадка навесні
Чоловік тримає виноград в руці. Фото: Freepik

Розмноження винограду чубуками — простий і надійний спосіб отримати сильні саджанці. Але успіх залежить від правильної нарізки, зберігання та весняної висадки. Помилки легко зіпсують увесь матеріал.

Новини.LIVE пояснює, як підготувати чубуки восени та зберегти їх до весни для швидкого укорінення.

Реклама
Читайте також:

Як правильно нарізати чубуки

Заготівлю роблять після листопаду, коли лоза визріла, але не пересохла. Вибирають однорічні пружні пагони завтовшки з олівець. Для чубука ідеальна довжина — 40-50 см, із 3-4 живими бруньками. Верхній зріз роблять прямий, нижній — косий під брунькою. Це допоможе не переплутати напрям під час висадки. Кожен сорт обов’язково маркують.

Як зберегти лозу взимку

Головне — не допустити пересихання або проростання чубуків. Є три найкращі способи:

  • Підвал — загорнути у вологу тканину або мох, покласти в пакет з отворами; температура +2…+5°C.
  • У землі — прикопати чубуки на глибину 25-30 см, присипавши піском і землею.
  • Холодильник — для невеликих партій: зберігати у вологому папері та плівці.

Раз на місяць живці перевіряють: суху кору зволожують, плісняву — прибирають розчином марганцівки.

Коли і як висаджувати

Навесні, коли температура стабільно понад +10°C, чубуки дістають, оновлюють зрізи й ставлять нижнім кінцем у воду на добу. Укорінювати можна в стаканах із ґрунтом або одразу у відкритий ґрунт. Дві бруньки заглиблюють у землю, одну залишають над поверхнею — так чубук швидко пробуджується та дає сильні пагони.

Ми пояснювали те, як посадити кабачки восени так, щоб навесні отримати дружні сходи.

Також розповідали про те, що робити господарям, які не встигли обробити сад восени.

Раніше повідомлялося про те, яку падалицю можна відправляти в компост, а яку обов’язково треба утилізувати.

зберігання вдома виноград саджанці обрізання інструкція
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації