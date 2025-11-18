Як розмножувати виноград чубуками - правильна нарізка, зберігання та висадка навесні

Чоловік тримає виноград в руці. Фото: Freepik

Розмноження винограду чубуками — простий і надійний спосіб отримати сильні саджанці. Але успіх залежить від правильної нарізки, зберігання та весняної висадки. Помилки легко зіпсують увесь матеріал.

Новини.LIVE пояснює, як підготувати чубуки восени та зберегти їх до весни для швидкого укорінення.

Реклама

Читайте також:

Як правильно нарізати чубуки

Заготівлю роблять після листопаду, коли лоза визріла, але не пересохла. Вибирають однорічні пружні пагони завтовшки з олівець. Для чубука ідеальна довжина — 40-50 см, із 3-4 живими бруньками. Верхній зріз роблять прямий, нижній — косий під брунькою. Це допоможе не переплутати напрям під час висадки. Кожен сорт обов’язково маркують.

Як зберегти лозу взимку

Головне — не допустити пересихання або проростання чубуків. Є три найкращі способи:

Підвал — загорнути у вологу тканину або мох, покласти в пакет з отворами; температура +2…+5°C.

У землі — прикопати чубуки на глибину 25-30 см, присипавши піском і землею.

Холодильник — для невеликих партій: зберігати у вологому папері та плівці.

Раз на місяць живці перевіряють: суху кору зволожують, плісняву — прибирають розчином марганцівки.

Коли і як висаджувати

Навесні, коли температура стабільно понад +10°C, чубуки дістають, оновлюють зрізи й ставлять нижнім кінцем у воду на добу. Укорінювати можна в стаканах із ґрунтом або одразу у відкритий ґрунт. Дві бруньки заглиблюють у землю, одну залишають над поверхнею — так чубук швидко пробуджується та дає сильні пагони.

Ми пояснювали те, як посадити кабачки восени так, щоб навесні отримати дружні сходи.

Також розповідали про те, що робити господарям, які не встигли обробити сад восени.

Раніше повідомлялося про те, яку падалицю можна відправляти в компост, а яку обов’язково треба утилізувати.