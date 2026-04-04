Чем подкормить спатифиллум для пышного цветения: секрет, который есть на каждой кухне

Уход за комнатным спатифиллумом.

Часто спатифиллум может долго не выпускать новые цветы и листочки. Причина может быть в недостатке питательных веществ. Но не стоит спешить покупать дорогие удобрения. Лучше узнайте, какое эффективное средство для подкормки спатифиллума уже лежит на вашей кухне.

Новини.LIVE рассказывает, чем можно подкормить "женское счастье", чтобы получить роскошные цветы без лишних затрат.

Чем подкормить спатифиллум для пышного цветения

Это комнатное растение достаточно чувствительное. Поэтому, когда ему не хватает питательных веществ, оно быстро сигнализирует об этом бледными листьями и отсутствием бутонов.

Исправить ситуацию можно очень просто с помощью секретной подкормки из кухни — это рисовая вода. Она содержит крахмал, аминокислоты и микроэлементы, которые питают корневую систему и стимулируют рост зелени.

Чтобы приготовить подкормку для спатифиллума, достаточно:

взять сырой рис;

залить его одним литром холодной воды;

оставить настаиваться на 8-10 часов;

периодически перемешивать.

После этого воду нужно процедить. Именно эта слегка мутная жидкость и является полезным домашним удобрением, которое поможет активизировать цветение.

Как правильно подкармливать спатифиллум

Чтобы получить максимальный эффект, важно соблюдать простые правила:

поливайте растение под корень;

делайте это только по слегка влажной почве;

используйте подкормки не чаще одного раза в две недели.

Также можно слегка опрыскать листья этим настоем. Это поможет сделать их более блестящими и здоровыми. Но избегайте попадания капель на цветы, чтобы не испортить их вид.

