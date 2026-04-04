Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Чем подкормить спатифиллум для пышного цветения: секрет из кухни

Чем подкормить спатифиллум для пышного цветения: секрет из кухни

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 19:30
Чем подкормить спатифиллум для пышного цветения: секрет, который есть на каждой кухне
Уход за комнатным спатифиллумом. Коллаж: Новини.LIVE

Часто спатифиллум может долго не выпускать новые цветы и листочки. Причина может быть в недостатке питательных веществ. Но не стоит спешить покупать дорогие удобрения. Лучше узнайте, какое эффективное средство для подкормки спатифиллума уже лежит на вашей кухне.

Новини.LIVE рассказывает, чем можно подкормить "женское счастье", чтобы получить роскошные цветы без лишних затрат.

Чем подкормить спатифиллум для пышного цветения

Это комнатное растение достаточно чувствительное. Поэтому, когда ему не хватает питательных веществ, оно быстро сигнализирует об этом бледными листьями и отсутствием бутонов.

Исправить ситуацию можно очень просто с помощью секретной подкормки из кухни — это рисовая вода. Она содержит крахмал, аминокислоты и микроэлементы, которые питают корневую систему и стимулируют рост зелени.

Чтобы приготовить подкормку для спатифиллума, достаточно:

Читайте также:
  • взять сырой рис;
  • залить его одним литром холодной воды;
  • оставить настаиваться на 8-10 часов;
  • периодически перемешивать.

После этого воду нужно процедить. Именно эта слегка мутная жидкость и является полезным домашним удобрением, которое поможет активизировать цветение.

Как правильно подкармливать спатифиллум

Чтобы получить максимальный эффект, важно соблюдать простые правила:

  • поливайте растение под корень;
  • делайте это только по слегка влажной почве;
  • используйте подкормки не чаще одного раза в две недели.

Также можно слегка опрыскать листья этим настоем. Это поможет сделать их более блестящими и здоровыми. Но избегайте попадания капель на цветы, чтобы не испортить их вид.

Также делимся другими полезными советами по уходу за комнатными растениями

Каким домашним средством можно подкармливать цветы для цветения.

Какие распространенные ошибки в уходе за плющом приводят к его гибели.

Какие растения по народным приметам нельзя держать дома женщинам.

комнатные растения спатифиллум подкормка цветов
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации