Какие комнатные цветы несут горе и одиночество женщинам —их нельзя держать дома

Комнатные растения способны любую комнату сделать уютной. Они несут красоту и очищают воздух. Однако по народным представлениям, некоторые цветы опасно держать женщинам дома, поскольку они могут принести одиночество, ссоры или неудачи в личной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, какие цветы лучше не держать дома женщинам.

Фикус

Это одно из самых популярных комнатных растений. Большие зеленые листья способны украсить любой интерьер. Но, по народной примете, это растение несет женщинам несчастье в личной жизни. Считается, что фикус способен притягивать одиночество, конфликты между влюбленными или даже разрыв отношений.

Плющ

Плющ — эффектная декоративная лиана, которая часто украшает подоконники и полки. Но по народным поверьям это растение имеет тяжелую энергетику. Плющ может "выгонять" мужчин из дома.

Золотая лиана или сциндапсус

Этот комнатный цветок очень популярен из-за своих пестрых листьев. Народные приметы предупреждают: это растение якобы поглощает всю мужскую энергию в доме. А длинные стебли лианы символизируют затяжное одиночество женщины. Если сциндапсус уже растет в вашем доме, не ставьте его в спальне или возле семейных фотографий.

Сансевиерия

Сансевиерия, известная в народе как "щучий хвост", славится своей неприхотливостью. Тем не менее, наши прабабушки верили, это растение способно накапливать негативную энергию. Считается, что оно может провоцировать ссоры и охлаждать чувства.

Диффенбахия

Это эффектное тропическое растение с крупными пестрыми листьями. Но приметы говорят, что оно ослабляет мужскую энергию и может негативно влиять на атмосферу в доме. А еще этот комнатный цветок ядовит и очень опасен для животных и детей.

Хойя

Это красивая лиана, которая имеет яркие цветы, будто слепленные из воска. В народных верованиях она заработала недобрую славу. Ее называют растением, приносящим беды и смерть.

Японская рябина или ардизия

Ардизия — декоративный кустарник с яркими красными ягодами. В народе это растение иногда называли "деревом вдов". По поверьям, она может приносить одиночество женщинам, которые держат ее дома.

