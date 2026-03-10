Какие луковичные цветы посадить в марте 2026, чтобы сад цвел с лета и до осени

Посадка цветов в саду весной. Коллаж: Новини.LIVE

С теплыми мартовскими днями у каждого садовника и дачника появляется возможность украсить свой участок особенными растениями. Именно сейчас нужно высаживать луковичные цветы. Тогда ваш участок будет усыпан яркими красками вплоть до первых осенних холодов.

Какие луковичные цветы посадить в марте 2026 года

Гладиолусы

Эти цветы хорошо знакомы украинцам. Их часто можно встретить во дворах. Они не капризны и имеют яркие цветы разных форм и цветов. Чтобы гладиолусы цвели дольше, сажайте луковицы партиями с интервалом в 10-14 дней. Тогда сад будет цвести с июля по сентябрь.

Крокосмия

Яркое декоративное растение, имеющее оранжевые цветы с темной серединкой. Они напоминают маленькие огоньки. Растение хорошо растет как на солнце, так и в легкой полутени. Цветы будут радовать глаз с июля по август, иногда до начала сентября.

Лилии

Это также классический цветок для украинских клумб. Можно обратить внимание на экзотические цвета и виды. Эффектно смотрятся темно-красные, черные, фиолетовые с золотистыми крапинками. Период цветения лилий длится с июня по июль, некоторые сорта цветут до августа.

Ананасовая лилия (эукомис)

Это необычное растение получило свое название из-за формы соцветия, которое напоминает маленький ананас. Высокие декоративные стебли с пурпурными бутонами выглядят очень экзотично. Эукомис можно выращивать в открытом грунте или в больших горшках на террасе. Цветы будут украшать ваш двор с июля по сентябрь.

Лиатрис

Лиатрис формирует длинные фиолетовые соцветия. Интересно, что эти цветы распускаются сверху вниз, что выглядит очень необычно. Растение также привлекает пчел и бабочек, поэтому станет полезным для сада. Период цветения длится с июля по август, иногда до сентября.

Нерине

Когда большинство цветов уже завершает сезон, нерине только начинает раскрывать свои яркие розовые лепестки. Растение цветет с сентября по октябрь.

Амарине

Эффектное луковичное растение, которое является гибридом нерине и амариллиса. Оно формирует высокие безлистные стебли с нежными лилиевидными цветами розовых или белых оттенков. Растение особенно ценится за позднее цветение с августа по октябрь.

Полезные советы для посадки луковиц в марте

Чтобы луковичные цветы хорошо прижились и пышно цвели, стоит придерживаться нескольких простых правил:

перед посадкой проверяйте посадочный материал на повреждения, гниль и возможные болезни;

высаживайте в хорошо дренированную прогретую почву;

выбирайте солнечные или полузатененные участки;

не заглубляйте луковицы слишком глубоко (обычно глубина должна в 2-3 раза превышать размер луковицы);

после посадки почву нужно слегка увлажнить, чтобы луковицы быстрее укоренились.

