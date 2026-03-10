Які цибулинні квіти посадити у березні 2026 — клумба цвістиме до пізньої осені

Які цибулини квітів посадити у березні — сад цвістиме до осені
Березень дарує нам останній шанс посадити на своїх подвір'ях, клумбах та у садах цибулинні квіти. Якщо зробити це вчасно та правильно, ваша ділянка буде "розмальована" яскравими барвами аж до перших осінніх холодів.
Новини.LIVE ділиться списком цибулинних квітів, які варто посадити у березні 2026, щоб ваша ділянка була немов з казки.
Які цибулинні квіти посадити у березні 2026
- Гладіолуси
Ці квіти добре знайомі українцям. Їх часто можна зустріти на подвір'ях. Вони не примхливі та мають яскраві квіти різних форм та кольорів. Щоб гладіолуси цвіли довше, садіть цибулини партіями з інтервалом у 10-14 днів. Тоді сад буде квітнути з липня по вересень.
- Крокосмія
Яскрава декоративна рослина, що має помаранчеві квіти з темною серединкою. Вони нагадують маленькі вогники. Рослина добре росте як на сонці, так і у легкій півтіні. Квіти радуватимуть око з липня по серпень, іноді до початку вересня.
- Лілії
Це також класична квітка для українських клумб. Можна звернути увагу на екзотичні кольори та види. Ефектно виглядають темно-червоні, чорні, фіолетові із золотистими цяточками. Період цвітіння лілій триває з червня по липень, деякі сорти квітнуть до серпня.
- Ананасова лілія (еукоміс)
Ця незвичайна рослина отримала свою назву через форму суцвіття, яке нагадує маленький ананас. Високі декоративні стебла з пурпуровими бутонами виглядають дуже екзотично. Еукоміс можна вирощувати у відкритому ґрунті або у великих горщиках на терасі. Квіти прикрашатимуть ваше подвір'я з липня по вересень.
- Ліатріс
Ліатріс формує довгі фіолетові суцвіття. Цікаво, що ці квіти розпускаються зверху вниз, що виглядає дуже незвично. Рослина також приваблює бджіл і метеликів, тому стане корисною для саду. Період цвітіння триває з липня по серпень, інколи до вересня.
- Неріне
Коли більшість квітів уже завершує сезон, неріне тільки починає розкривати свої яскраві рожеві пелюстки. Рослина квітне з вересня по жовтень.
- Амаріне
Ефектна цибулинна рослина, яка є гібридом неріне та амариліса. Вона формує високі безлисті стебла з ніжними лілієподібними квітами рожевих або білих відтінків. Рослина особливо цінується за пізнє цвітіння з серпеня по жовтень.
Корисні поради для посадки цибулин у березні
Щоб цибулинні квіти добре прижилися і рясно цвіли, варто дотримуватися кількох простих правил:
- перед посадкою перевіряйте посадковий матеріал на пошкодження, гниль та можливі хвороби;
- висаджуйте у добре дренований прогрітий ґрунт;
- обирайте сонячні або напівзатінені ділянки;
- не заглиблюйте цибулини занадто глибоко (зазвичай глибина має у 2-3 рази перевищувати розмір цибулини);
- після посадки ґрунт потрібно злегка зволожити, щоб цибулини швидше укорінилися.
Також ділимося іншими корисними новинами з садівництва
Як обрізати троянди навесні, щоб кущі рясно зацвіли.
Що зробити з хризантемами у березні, щоб цвіли до пізньої осені.
Як правильно посадити тюльпани навесні, щоб квітнули вже цього сезону.
Читайте Новини.LIVE!