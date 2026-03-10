Які цибулинні квіти посадити у березні 2026 — клумба цвістиме до пізньої осені

Посадка квітів у саду навесні. Колаж: Новини.LIVE

Березень дарує нам останній шанс посадити на своїх подвір'ях, клумбах та у садах цибулинні квіти. Якщо зробити це вчасно та правильно, ваша ділянка буде "розмальована" яскравими барвами аж до перших осінніх холодів.

Список цибулинних квітів, які варто посадити у березні 2026, щоб ваша ділянка була немов з казки.

Які цибулинні квіти посадити у березні 2026

Гладіолуси

Ці квіти добре знайомі українцям. Їх часто можна зустріти на подвір'ях. Вони не примхливі та мають яскраві квіти різних форм та кольорів. Щоб гладіолуси цвіли довше, садіть цибулини партіями з інтервалом у 10-14 днів. Тоді сад буде квітнути з липня по вересень.

Крокосмія

Яскрава декоративна рослина, що має помаранчеві квіти з темною серединкою. Вони нагадують маленькі вогники. Рослина добре росте як на сонці, так і у легкій півтіні. Квіти радуватимуть око з липня по серпень, іноді до початку вересня.

Лілії

Це також класична квітка для українських клумб. Можна звернути увагу на екзотичні кольори та види. Ефектно виглядають темно-червоні, чорні, фіолетові із золотистими цяточками. Період цвітіння лілій триває з червня по липень, деякі сорти квітнуть до серпня.

Ананасова лілія (еукоміс)

Ця незвичайна рослина отримала свою назву через форму суцвіття, яке нагадує маленький ананас. Високі декоративні стебла з пурпуровими бутонами виглядають дуже екзотично. Еукоміс можна вирощувати у відкритому ґрунті або у великих горщиках на терасі. Квіти прикрашатимуть ваше подвір'я з липня по вересень.

Ліатріс

Ліатріс формує довгі фіолетові суцвіття. Цікаво, що ці квіти розпускаються зверху вниз, що виглядає дуже незвично. Рослина також приваблює бджіл і метеликів, тому стане корисною для саду. Період цвітіння триває з липня по серпень, інколи до вересня.

Неріне

Коли більшість квітів уже завершує сезон, неріне тільки починає розкривати свої яскраві рожеві пелюстки. Рослина квітне з вересня по жовтень.

Амаріне

Ефектна цибулинна рослина, яка є гібридом неріне та амариліса. Вона формує високі безлисті стебла з ніжними лілієподібними квітами рожевих або білих відтінків. Рослина особливо цінується за пізнє цвітіння з серпеня по жовтень.

Корисні поради для посадки цибулин у березні

Щоб цибулинні квіти добре прижилися і рясно цвіли, варто дотримуватися кількох простих правил:

перед посадкою перевіряйте посадковий матеріал на пошкодження, гниль та можливі хвороби;

висаджуйте у добре дренований прогрітий ґрунт;

обирайте сонячні або напівзатінені ділянки;

не заглиблюйте цибулини занадто глибоко (зазвичай глибина має у 2-3 рази перевищувати розмір цибулини);

після посадки ґрунт потрібно злегка зволожити, щоб цибулини швидше укорінилися.

