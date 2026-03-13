Які кімнатні квіти не можна тримати вдома жінкам — приносять горе і самотність

Кімнатні рослини, які не можна мати вдома жінкам. Колаж: Новини.LIVE

Кімнатні рослини створюють в домі затишок та красу, а ще часто очищають повітря. Проте за народними уявленнями, деякі квіти можуть притягувати самотність, сварки або невдачі в особистому житті.

Новини.LIVE розповідає, які квіти краще не тримати вдома жінкам.

Фікус

Це одна з найпопулярніших кімнатних рослин. Великі зелені листки здатні прикрасити будь-який інтер'єр. Але, за народною прикметою, ця рослина несе жінкам нещастя в особистому житті. Вважається, що фікус здатний притягувати самотність, конфлікти між закоханими або навіть розрив стосунків.

Плющ

Плющ — ефектна декоративна ліана, яка часто прикрашає підвіконня та полиці. Та за народними повір'ями ця рослина має важку енергетику. Плющ може "виганяти" чоловіків із дому.

Золота ліана або сциндапсус

Ця кімнатна квітка дуже популярна через своє строкате листя. Народні прикмети попереджають: ця рослина нібито поглинає усю чоловічу енергію в будинку. А довгі стебла ліани символізують затяжну самотність жінки. Якщо сциндапсус уже росте у вашому домі, не ставте його у спальні або біля сімейних фотографій.

Сансевієрія

Сансевієрія, відома в народі як "щучий хвіст", славиться своєю невибагливістю. Проте, наші прабабусі вірили, ця рослина здатна накопичувати негативну енергію. Вважається, що вона може провокувати сварки та охолоджувати почуття.

Діффенбахія

Це ефектна тропічна рослина з великим строкатим листям. Але прикмети говорять, що вона послаблює чоловічу енергію та може негативно впливати на атмосферу в домі. А ще ця кімнатна квітка отруйна й дуже небезпечна для тварин та дітей.

Хойя

Це красива ліана, яка має яскраві квіти, що ніби зліплені з воску. У народних віруваннях вона заробила недобру славу. Її називають рослиною, що приносить біди та смерть.

Японська горобина або ардизія

Ардизія — декоративний кущ із яскравими червоними ягодами. В народі цю рослину іноді називали "деревом вдів". За повір'ями, вона може приносити смуток і самотність жінкам, які тримають її вдома.

