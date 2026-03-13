Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Жінкам не можна тримати ці квіти вдома — несуть горе і самотність

Жінкам не можна тримати ці квіти вдома — несуть горе і самотність

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 08:29
Які кімнатні квіти не можна тримати вдома жінкам — приносять горе і самотність
Кімнатні рослини, які не можна мати вдома жінкам. Колаж: Новини.LIVE

Кімнатні рослини створюють в домі затишок та красу, а ще часто очищають повітря. Проте за народними уявленнями, деякі квіти можуть притягувати самотність, сварки або невдачі в особистому житті.

Новини.LIVE розповідає, які квіти краще не тримати вдома жінкам.

Реклама
Читайте також:
Фікус

Це одна з найпопулярніших кімнатних рослин. Великі зелені листки здатні прикрасити будь-який інтер'єр. Але, за народною прикметою, ця рослина несе жінкам нещастя в особистому житті. Вважається, що фікус здатний притягувати самотність, конфлікти між закоханими або навіть розрив стосунків.

Плющ

Плющ — ефектна декоративна ліана, яка часто прикрашає підвіконня та полиці. Та за народними повір'ями ця рослина має важку енергетику. Плющ може "виганяти" чоловіків із дому.

Золота ліана або сциндапсус

Ця кімнатна квітка дуже популярна через своє строкате листя. Народні прикмети попереджають: ця рослина нібито поглинає усю чоловічу енергію в будинку. А довгі стебла ліани символізують затяжну самотність жінки. Якщо сциндапсус уже росте у вашому домі, не ставте його у спальні або біля сімейних фотографій.

Сансевієрія

Сансевієрія, відома в народі як "щучий хвіст", славиться своєю невибагливістю. Проте, наші прабабусі вірили, ця рослина здатна накопичувати негативну енергію. Вважається, що вона може провокувати сварки та охолоджувати почуття.

Діффенбахія

Це ефектна тропічна рослина з великим строкатим листям. Але прикмети говорять, що вона послаблює чоловічу енергію та може негативно впливати на атмосферу в домі. А ще ця кімнатна квітка отруйна й дуже небезпечна для тварин та дітей.

Хойя

Це красива ліана, яка має яскраві квіти, що ніби зліплені з воску. У народних віруваннях вона заробила недобру славу. Її називають рослиною, що приносить біди та смерть.

Японська горобина або ардизія

Ардизія — декоративний кущ із яскравими червоними ягодами. В народі цю рослину іноді називали "деревом вдів". За повір'ями, вона може приносити смуток і самотність жінкам, які тримають її вдома.

Також ділимося іншими цікавими темами

Які квіти не можна садити на подвір'ї через їх смертельну отруйність.

Яку рослину категорично не можна садити біля будинку, щоб не притягнути у життя нещастя.

Яке дерево садили на подвір'ї для щастя у родині.

жінки квіти народні прикмети самотність кімнатні рослини
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації