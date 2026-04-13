Який сорт троянди посадити 2026 року: морозостійкий, не хворіє і цвіте все літо

Посадка морозостійкого сорту троянди.

Кожному хочеться мати розкішний квітучий сад, але не у всіх є час або бажання на постійний догляд за рослинами. Тому варто звернути увагу на морозостійкий та невибагливий сорт троянди, який не хворіє та пишно квітне усе літо.

Новини.LIVE розповідає, що ж посадити на подвір'ї у 2026 році.

Яку троянду посадити у 2026 році: найкращий морозостійкий сорт

Сорт троянди, який поєднав у собі усі найкращі якості — Джон Девіс (John Davis). Це представниця канадської селекції. Уже через кілька років після посадки кущ стає пишним і рясно вкривається ніжними рожевими квітами. Має легкий та свіжий аромат.

Головні переваги сорту троянди Джон Девіс:

1. Здатність витримувати дуже низькі температури

Троянда без проблем переносить морози до -40°C і не потребує складного укриття на зиму. Після холодного періоду кущ швидко відновлюється і активно йде в ріст.

2. Природний сильний імунітет

Рослина вкрай рідко уражається грибковими захворюваннями та шкідниками. Листя залишається здоровим і чистим протягом усього сезону, без плям чи пошкоджень.

3. Формує густий кущ з пишними квітами

Цвітіння відбувається хвилями. Після першого яскравого цвітіння швидко настає друге ще ефектніше, адже на кущі одночасно з'являються квіти та декоративні плоди.

Квітучий кущ сорту Джон Девіс. Фото: commons.wikimedia.org

Як можна оформити сад трояндою сорту Джон Девіс

Гилястий широкий кущ має дуже гнучкі та довгі стебла, вздовж яких ростуть бутони, тому він чудово підходить для вертикального озеленення та створення арок. Цією трояндою можна замаскувати старий паркан або господарські будівлі. Вона гарно виглядає поруч із лавандою, шавлією або декоративними злаками. Також її можна висаджувати як солітер — окремим кущем на газоні.

