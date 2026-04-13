Посадите эту розу: морозостойкая, не болеет и цветет все лето

Посадите эту розу: морозостойкая, не болеет и цветет все лето

Дата публикации 13 апреля 2026 03:13
Какой сорт розы посадить в 2026 году: морозостойкий, не болеет и цветет все лето
Посадка морозостойкого сорта розы. Коллаж: Новини.LIVE

Каждому хочется иметь роскошный цветущий сад, но не у всех есть время или желание на постоянный уход за растениями. Поэтому стоит обратить внимание на морозостойкий и неприхотливый сорт розы, который не болеет и пышно цветет все лето.

Новини.LIVE рассказывает, что же посадить во дворе в 2026 году.

Какую розу посадить в 2026 году: лучший морозостойкий сорт

Сорт розы, который соединил в себе все лучшие качества — Джон Дэвис (John Davis). Это представительница канадской селекции. Уже через несколько лет после посадки куст становится пышным и обильно покрывается нежными розовыми цветами. Имеет легкий и свежий аромат.

Главные преимущества сорта розы Джон Дэвис:

1. Способность выдерживать очень низкие температуры

Читайте также:

Роза без проблем переносит морозы до -40°C и не требует сложного укрытия на зиму. После холодного периода куст быстро восстанавливается и активно идет в рост.

2. Природный сильный иммунитет

Растение крайне редко поражается грибковыми заболеваниями и вредителями. Листья остаются здоровыми и чистыми на протяжении всего сезона, без пятен и повреждений.

3. Формирует густой куст с пышными цветами

Цветение происходит волнами. После первого яркого цветения быстро наступает второе еще эффектнее, ведь на кусте одновременно появляются цветы и декоративные плоды.

 

Квітучий курс сорту Джон Девіс
Цветущий куст сорта Джон Дэвис. Фото: commons.wikimedia.org

Как можно оформить сад розой сорта Джон Дэвис

Ветвистый широкий куст имеет очень гибкие и длинные стебли, вдоль которых растут бутоны, поэтому он прекрасно подходит для вертикального озеленения и создания арок. Этой розой можно замаскировать старый забор или хозяйственные постройки. Она хорошо смотрится рядом с лавандой, шалфеем или декоративными злаками. Также ее можно высаживать как солитер — отдельным кустом на газоне.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
