Что сделать с тюльпанами весной, чтобы получить роскошные цветы на клумбе

Женщина ухаживает за тюльпанами в саду. Фото: shutterstock.com

Главный секрет роскошного цветения тюльпанов в своевременном и правильном уходе весной. В начале апреля растение активно наращивает зеленые листья и в этот же момент закладывается основа для будущих пышных и крупных бутонов.

что же именно нужно сделать уже сейчас, чтобы клумба поражала своей красотой.

Что сделать с тюльпанами весной: простые советы

Полив тюльпанов весной

Даже после снежной зимы почва часто пересыхает из-за ветра и солнца. В результате корни не получают достаточно влаги, и растение ослабевает. Почва должна быть слегка влажной, но без застоя воды. Если не обеспечить регулярный полив тюльпанов весной:

листья вырастают мелкими и слабыми;

бутоны формируются меньшими;

цветение теряет яркость.

Подкормка тюльпанов для крупных цветов

Оптимальный вариант - смесь двух удобрений:

Магниевая селитра; Кальциевая селитра.

Такая подкормка содержит умеренное количество азота, поэтому риск повреждения корней минимален. Удобрение работает следующим образом:

магний улучшает фотосинтез, делает листья насыщенно-зелеными и здоровыми;

кальций укрепляет ткани растения, благодаря чему стебли не ломаются.

Чтобы приготовить раствор для подкормки тюльпанов, вам понадобится:

10 л воды;

1 ст. л. кальциевой селитры;

1 ст. л. магниевой селитры.

Следуйте простым правилам:

вносите раствор по влажной почве;

используйте примерно 10 л на 2 кв. м;

проводите подкормку один раз в сезон;

выбирайте период активного роста, до начала цветения.

Какой главный секрет пышных тюльпанов

Секрет на самом деле прост: не упустите момент ранней весны. Именно в это время закладывается все - от размера бутона до прочности стебля. Если сделать эти простые шаги вовремя, ваши тюльпаны станут настоящим украшением клумбы или сада.

