Що зробити з тюльпанами навесні, щоб отримати розкішні квіти на клумбі

Жінка доглядає за тюльпанами у саду. Фото: shutterstock.com

Головний секрет розкішного цвітіння тюльпанів у вчасному та правильному догляді навесні. На початку квітня рослина активно нарощує зелене листя і в цей же момент закладається основа для майбутніх пишних та великих бутонів.

що ж саме потрібно зробити вже зараз, щоб клумба вражала своєю красою.

Що зробити з тюльпанами навесні: прості поради

Полив тюльпанів навесні

Навіть після сніжної зими ґрунт часто пересихає через вітер і сонце. У результаті коріння не отримує достатньо вологи, і рослина слабшає. Ґрунт має бути злегка вологим, але без застою води. Якщо не забезпечити регулярний полив тюльпанів навесні:

листя виростає дрібним і слабким;

бутони формуються меншими;

цвітіння втрачає яскравість.

Підживлення тюльпанів для великих квітів

Оптимальний варіант — суміш двох добрив:

Магнієва селітра; Кальцієва селітра.

Таке підживлення містить помірну кількість азоту, тому ризик пошкодження коріння мінімальний. Добриво працює наступним чином:

Читайте також:

магній покращує фотосинтез, робить листя насичено-зеленим і здоровим;

кальцій зміцнює тканини рослини, завдяки чому стебла не ламаються.

Щоб приготувати розчин для підживлення тюльпанів, вам знадобиться:

10 л води;

1 ст. л. кальцієвої селітри;

1 ст. л. магнієвої селітри.

Дотримуйтесь простих правил:

вносьте розчин по вологому ґрунту;

використовуйте приблизно 10 л на 2 кв. м;

проводьте підживлення один раз у сезон;

обирайте період активного росту, до початку цвітіння.

Який головний секрет пишних тюльпанів

Секрет насправді простий: не пропустіть момент ранньої весни. Саме в цей час закладається все — від розміру бутона до міцності стебла. Якщо зробити ці прості кроки вчасно, ваші тюльпани стануть справжньою окрасою клумби або саду.

Ділимося також іншими корисними матеріалами з садівництва

Чим варто підживити троянди навесні, щоб вони пишно зацвіли.

Як обрізати троянди навесні, щоб кущі рясно зацвіли.

Які популярні рослини не можна садити на подвір'ї через їх отруйність.