Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Зробіть це з тюльпанами навесні: секрет розкішних квітів на клумбі

Зробіть це з тюльпанами навесні: секрет розкішних квітів на клумбі

Ua ru
Дата публікації: 7 квітня 2026 19:30
Що зробити з тюльпанами навесні, щоб отримати розкішні квіти на клумбі
Жінка доглядає за тюльпанами у саду. Фото: shutterstock.com

Головний секрет розкішного цвітіння тюльпанів у вчасному та правильному догляді навесні. На початку квітня рослина активно нарощує зелене листя і в цей же момент закладається основа для майбутніх пишних та великих бутонів.

Новини.LIVE розповідає, що ж саме потрібно зробити вже зараз, щоб клумба вражала своєю красою.

Що зробити з тюльпанами навесні: прості поради

Полив тюльпанів навесні

Навіть після сніжної зими ґрунт часто пересихає через вітер і сонце. У результаті коріння не отримує достатньо вологи, і рослина слабшає. Ґрунт має бути злегка вологим, але без застою води. Якщо не забезпечити регулярний полив тюльпанів навесні:

  • листя виростає дрібним і слабким;
  • бутони формуються меншими;
  • цвітіння втрачає яскравість.
Підживлення тюльпанів для великих квітів

Оптимальний варіант — суміш двох добрив:

  1. Магнієва селітра;
  2. Кальцієва селітра.

Таке підживлення містить помірну кількість азоту, тому ризик пошкодження коріння мінімальний. Добриво працює наступним чином:

Читайте також:
  • магній покращує фотосинтез, робить листя насичено-зеленим і здоровим;
  • кальцій зміцнює тканини рослини, завдяки чому стебла не ламаються.

Щоб приготувати розчин для підживлення тюльпанів, вам знадобиться:

  • 10 л води;
  • 1 ст. л. кальцієвої селітри;
  • 1 ст. л. магнієвої селітри.

Дотримуйтесь простих правил:

  • вносьте розчин по вологому ґрунту;
  • використовуйте приблизно 10 л на 2 кв. м;
  • проводьте підживлення один раз у сезон;
  • обирайте період активного росту, до початку цвітіння.

Який головний секрет пишних тюльпанів

Секрет насправді простий: не пропустіть момент ранньої весни. Саме в цей час закладається все — від розміру бутона до міцності стебла. Якщо зробити ці прості кроки вчасно, ваші тюльпани стануть справжньою окрасою клумби або саду.

корисні поради підживлення квітів догляд за тюльпанами
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації