Що зробити з тюльпанами навесні, щоб отримати розкішні квіти на клумбі

Зробіть це з тюльпанами навесні: секрет розкішних квітів на клумбі
Головний секрет розкішного цвітіння тюльпанів у вчасному та правильному догляді навесні. На початку квітня рослина активно нарощує зелене листя і в цей же момент закладається основа для майбутніх пишних та великих бутонів.
Новини.LIVE розповідає, що ж саме потрібно зробити вже зараз, щоб клумба вражала своєю красою.
Що зробити з тюльпанами навесні: прості поради
Полив тюльпанів навесні
Навіть після сніжної зими ґрунт часто пересихає через вітер і сонце. У результаті коріння не отримує достатньо вологи, і рослина слабшає. Ґрунт має бути злегка вологим, але без застою води. Якщо не забезпечити регулярний полив тюльпанів навесні:
- листя виростає дрібним і слабким;
- бутони формуються меншими;
- цвітіння втрачає яскравість.
Підживлення тюльпанів для великих квітів
Оптимальний варіант — суміш двох добрив:
- Магнієва селітра;
- Кальцієва селітра.
Таке підживлення містить помірну кількість азоту, тому ризик пошкодження коріння мінімальний. Добриво працює наступним чином:
- магній покращує фотосинтез, робить листя насичено-зеленим і здоровим;
- кальцій зміцнює тканини рослини, завдяки чому стебла не ламаються.
Щоб приготувати розчин для підживлення тюльпанів, вам знадобиться:
- 10 л води;
- 1 ст. л. кальцієвої селітри;
- 1 ст. л. магнієвої селітри.
Дотримуйтесь простих правил:
- вносьте розчин по вологому ґрунту;
- використовуйте приблизно 10 л на 2 кв. м;
- проводьте підживлення один раз у сезон;
- обирайте період активного росту, до початку цвітіння.
Який головний секрет пишних тюльпанів
Секрет насправді простий: не пропустіть момент ранньої весни. Саме в цей час закладається все — від розміру бутона до міцності стебла. Якщо зробити ці прості кроки вчасно, ваші тюльпани стануть справжньою окрасою клумби або саду.
Читайте Новини.LIVE!