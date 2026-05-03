Какие цветы посадить в мае 2026: пять лучших растений, которые будут цвести до октября

Садовник высаживает петунии на участке. Фото: istockphoto.com

Май — идеальное время, чтобы создать клумбу вашей мечты. В этот месяц можно высадить яркие цветы, которые будут цвести до осени. И что важно — они не требуют сложного ухода.

Новини.LIVE со ссылкой на Gardeners World рассказывает, какие пять лучших цветов посадить в мае, чтобы они украшали ваш участок до октября.

Пять лучших цветов, которые стоит посадить в мае 2026

Васильки

Нежные васильки, имеющие насыщенно-голубой цвет очень хорошо смотрятся как в композициях на клумбе, так и вдоль дорожек или просто возле дома. Май — это последний шанс их посеять, если хотите получить цветение уже в этом сезоне. Уже в начале лета растения начинают активно формировать бутоны. Цветут васильки с июня до августа, но при регулярном удалении увядших цветов могут радовать дольше.

Синие васильки в саду. Фото: shutterstock.com

Подсолнухи

Подсолнухи уже давно из огорода перекочевали на клумбы украинцев. Сейчас существует множество декоративных видов. Эти яркие цветы дарят особое настроение. В мае их можно высевать прямо в грунт или выращивать через рассаду. Важно выбрать солнечное место и защитить молодые растения от вредителей. Высокие сорта нуждаются в подвязке, но выглядят максимально эффектно. Период цветения длится с июля по сентябрь.

Читайте также:

Декоративные подсолнухи в саду. Фото: americanmeadows.com

Петунии

Петунии — настоящие фавориты среди цветов, которые цветут все лето и осень. Они подходят как для открытого грунта, так и для кашпо или балконных ящиков. Особенно эффектно смотрятся в сочетании разных цветов на одной клумбе. Эти растения любят солнце, плодородную почву и регулярный полив. Если придерживаться базового ухода, петунии будут непрерывно цвести до октября, образуя густые яркие "шапки".

Цветущие петунии нежного цвета в саду. фото: istockphoto.com

Циннии

Яркие и неприхотливые цветы, которые легко выращиваются из семян и быстро растут даже без сложного ухода. В мае их высевают прямо во влажную почву, присыпая тонким слоем земли. Растения хорошо себя чувствуют как на клумбах, так и в контейнерах. Цветение начинается в июле и продолжается вплоть до октября, что делает их одними из лучших для длительного декоративного эффекта в саду или на участке.

Яркие циннии на клумбе. Фото: reneesgarden.com

Настурции

Чрезвычайно яркие декоративные цветы имеют и практическое приспособление: они быстро заполняют пустующие места на клумбе, создавая красивый ковер из цветов. Их можно высевать сразу в открытый грунт или выращивать через рассаду. А вьющиеся сорта прекрасно подходят для вертикального озеленения или подвесных композиций. Цветут настурции с июня до октября, при этом остаются неприхотливыми к условиям выращивания.

Яркие настурции в саду. Фото: Future

Также делимся полезными советами по садоводству

Чем подкормить пионы в мае, чтобы кусты пышно зацвели.

Почему тюльпаны растут, но не выпускают бутоны и как это можно исправить.

Чем подкормить розы весной, чтобы они пышно зацвели.