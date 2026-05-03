Какие цветы посадить в мае 2026: пять лучших растений, которые будут цвести до октября

Посадите эти пять цветов в мае, и они будут цвести до самого октября
Май — идеальное время, чтобы создать клумбу вашей мечты. В этот месяц можно высадить яркие цветы, которые будут цвести до осени. И что важно — они не требуют сложного ухода.
Новини.LIVE со ссылкой на Gardeners World рассказывает, какие пять лучших цветов посадить в мае, чтобы они украшали ваш участок до октября.
Пять лучших цветов, которые стоит посадить в мае 2026
Васильки
Нежные васильки, имеющие насыщенно-голубой цвет очень хорошо смотрятся как в композициях на клумбе, так и вдоль дорожек или просто возле дома. Май — это последний шанс их посеять, если хотите получить цветение уже в этом сезоне. Уже в начале лета растения начинают активно формировать бутоны. Цветут васильки с июня до августа, но при регулярном удалении увядших цветов могут радовать дольше.
Подсолнухи
Подсолнухи уже давно из огорода перекочевали на клумбы украинцев. Сейчас существует множество декоративных видов. Эти яркие цветы дарят особое настроение. В мае их можно высевать прямо в грунт или выращивать через рассаду. Важно выбрать солнечное место и защитить молодые растения от вредителей. Высокие сорта нуждаются в подвязке, но выглядят максимально эффектно. Период цветения длится с июля по сентябрь.
Петунии
Петунии — настоящие фавориты среди цветов, которые цветут все лето и осень. Они подходят как для открытого грунта, так и для кашпо или балконных ящиков. Особенно эффектно смотрятся в сочетании разных цветов на одной клумбе. Эти растения любят солнце, плодородную почву и регулярный полив. Если придерживаться базового ухода, петунии будут непрерывно цвести до октября, образуя густые яркие "шапки".
Циннии
Яркие и неприхотливые цветы, которые легко выращиваются из семян и быстро растут даже без сложного ухода. В мае их высевают прямо во влажную почву, присыпая тонким слоем земли. Растения хорошо себя чувствуют как на клумбах, так и в контейнерах. Цветение начинается в июле и продолжается вплоть до октября, что делает их одними из лучших для длительного декоративного эффекта в саду или на участке.
Настурции
Чрезвычайно яркие декоративные цветы имеют и практическое приспособление: они быстро заполняют пустующие места на клумбе, создавая красивый ковер из цветов. Их можно высевать сразу в открытый грунт или выращивать через рассаду. А вьющиеся сорта прекрасно подходят для вертикального озеленения или подвесных композиций. Цветут настурции с июня до октября, при этом остаются неприхотливыми к условиям выращивания.
