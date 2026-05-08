Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Де сіяти кріп на городі: правила, що збільшать врожай на 50%

Де сіяти кріп на городі: правила, що збільшать врожай на 50%

Ua ru
Дата публікації: 8 травня 2026 18:58
Де можна сіяти кріп на городі: правила, що збільшать врожай зелені на 50%
Посів кропу у відкритому ґрунті для пишного врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Кріп здається невибагливою зеленню, але саме через дрібні помилки він часто швидко йде у зонтики, жовтіє або виростає слабким. Важливо враховувати не лише сонце, підживлення та полив. Ще один секрет соковитого та зеленого кропу в місці посадки та сусідстві з іншими рослинами.

Новини.LIVE розповідає, де найкраще сіяти кріп на городі, щоб збирати соковиту зелень усе літо.

Де можна сіяти кріп на городі

Для кропу підходять ділянки, на яких: 

  • багато сонця протягом дня;
  • пухкий та поживний ґрунт;
  • зволожена земля. 

Багато дачників також висівають кріп між рядами овочів. Це не лише економить місце на городі, а й робить ділянку більш доглянутою та зеленою.

У затінку зелень витягується, стає блідою та швидше формує зонтик. А якщо земля пересихає, кріп починає грубіти й втрачає насичений аромат.

Читайте також:

Що можна садити поруч із кропом

Кріп добре росте поряд із багатьма популярними городніми культурами. Найкращими "сусідами" для нього вважаються:

  • томати;
  • огірки;
  • цибуля;
  • капуста;
  • кабачки;
  • картопля;
  • квасоля;
  • часник;
  • полуниця;
  • м'ята.

Кріп біля цих культур часто виростає більш соковитим і ароматним, а поряд із часником менше страждає від деяких шкідників.

Де не можна сіяти кріп

Не всі рослини підходять для сусідства із кропом. Є культури, поряд з якими зелень може слабшати, хворіти або погано рости. Причина — спільні шкідники та конкуренція за поживні речовини у ґрунті. Кріп не радять висівати біля:

  • базиліку;
  • моркви;
  • крес-салату;
  • пастернаку.

Як отримати багато соковитого кропу

Щоб кріп довго залишався зеленим і не поспішав випускати зонтики, варто дотримуватися кількох простих правил догляду:

  • регулярно поливати грядки;
  • не допускати пересихання ґрунту;
  • періодично підживлювати рослину;
  • висівати насіння у кілька етапів протягом сезону. Кріп швидко росте, тому нові посіви можна робити кожні два-три тижні.

Також ділимося іншими корисними порадами з городництва

Як правильно доглядати за редискою, щоб виросла великою та соковитою.

Які овочі садити після гороху, щоб збільшити врожай.

Чому не можна садити поруч на одній грядці помідори та огірки.

вирощування зелені посів кропу врожай кропу
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації