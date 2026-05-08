Де можна сіяти кріп на городі: правила, що збільшать врожай зелені на 50%

Де сіяти кріп на городі: правила, що збільшать врожай на 50%
Кріп здається невибагливою зеленню, але саме через дрібні помилки він часто швидко йде у зонтики, жовтіє або виростає слабким. Важливо враховувати не лише сонце, підживлення та полив. Ще один секрет соковитого та зеленого кропу в місці посадки та сусідстві з іншими рослинами.
Новини.LIVE розповідає, де найкраще сіяти кріп на городі, щоб збирати соковиту зелень усе літо.
Де можна сіяти кріп на городі
Для кропу підходять ділянки, на яких:
- багато сонця протягом дня;
- пухкий та поживний ґрунт;
- зволожена земля.
Багато дачників також висівають кріп між рядами овочів. Це не лише економить місце на городі, а й робить ділянку більш доглянутою та зеленою.
У затінку зелень витягується, стає блідою та швидше формує зонтик. А якщо земля пересихає, кріп починає грубіти й втрачає насичений аромат.
Що можна садити поруч із кропом
Кріп добре росте поряд із багатьма популярними городніми культурами. Найкращими "сусідами" для нього вважаються:
- томати;
- огірки;
- цибуля;
- капуста;
- кабачки;
- картопля;
- квасоля;
- часник;
- полуниця;
- м'ята.
Кріп біля цих культур часто виростає більш соковитим і ароматним, а поряд із часником менше страждає від деяких шкідників.
Де не можна сіяти кріп
Не всі рослини підходять для сусідства із кропом. Є культури, поряд з якими зелень може слабшати, хворіти або погано рости. Причина — спільні шкідники та конкуренція за поживні речовини у ґрунті. Кріп не радять висівати біля:
- базиліку;
- моркви;
- крес-салату;
- пастернаку.
Як отримати багато соковитого кропу
Щоб кріп довго залишався зеленим і не поспішав випускати зонтики, варто дотримуватися кількох простих правил догляду:
- регулярно поливати грядки;
- не допускати пересихання ґрунту;
- періодично підживлювати рослину;
- висівати насіння у кілька етапів протягом сезону. Кріп швидко росте, тому нові посіви можна робити кожні два-три тижні.
