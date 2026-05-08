Де можна сіяти кріп на городі: правила, що збільшать врожай зелені на 50%

Кріп здається невибагливою зеленню, але саме через дрібні помилки він часто швидко йде у зонтики, жовтіє або виростає слабким. Важливо враховувати не лише сонце, підживлення та полив. Ще один секрет соковитого та зеленого кропу в місці посадки та сусідстві з іншими рослинами.

Де можна сіяти кріп на городі

Для кропу підходять ділянки, на яких:

багато сонця протягом дня;

пухкий та поживний ґрунт;

зволожена земля.

Багато дачників також висівають кріп між рядами овочів. Це не лише економить місце на городі, а й робить ділянку більш доглянутою та зеленою.

У затінку зелень витягується, стає блідою та швидше формує зонтик. А якщо земля пересихає, кріп починає грубіти й втрачає насичений аромат.

Що можна садити поруч із кропом

Кріп добре росте поряд із багатьма популярними городніми культурами. Найкращими "сусідами" для нього вважаються:

томати;

огірки;

цибуля;

капуста;

кабачки;

картопля;

квасоля;

часник;

полуниця;

м'ята.

Кріп біля цих культур часто виростає більш соковитим і ароматним, а поряд із часником менше страждає від деяких шкідників.

Де не можна сіяти кріп

Не всі рослини підходять для сусідства із кропом. Є культури, поряд з якими зелень може слабшати, хворіти або погано рости. Причина — спільні шкідники та конкуренція за поживні речовини у ґрунті. Кріп не радять висівати біля:

базиліку;

моркви;

крес-салату;

пастернаку.

Як отримати багато соковитого кропу

Щоб кріп довго залишався зеленим і не поспішав випускати зонтики, варто дотримуватися кількох простих правил догляду:

регулярно поливати грядки;

не допускати пересихання ґрунту;

періодично підживлювати рослину;

висівати насіння у кілька етапів протягом сезону. Кріп швидко росте, тому нові посіви можна робити кожні два-три тижні.

