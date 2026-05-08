Що зробити, щоб редиска виросла велика та соковита: просте правило догляду

Догляд за редискою для великого врожаю.

Редиска — один з перших вітамінних овочів, який ми збираємо з грядки. Він здається невибагливим у вирощуванні. Але насправді є помилки через які редиска тріскається, росте дрібною або гіркою. Секрет великої та соковитої редиски набагато простіший, ніж здається.

як правильно доглядати за редискою у відкритому ґрунті, щоб вона виросла великою, хрусткою, щільною та соковитою.

Який головний секрет великої редиски

Цей овоч дуже чутливий навіть до короткого пересихання ґрунту, і через це може вирости дрібним або гірким. У деяких випадках рослина починає стрілкуватися замість того, щоб формувати соковитий плід. Тому головне правило вирощування редиски — стабільна вологість ґрунту на глибині приблизно 5-7 см.

У прохолодну погоду редиску зазвичай поливають раз на два-три дні. А от у спеку грядки краще зволожувати щодня — вранці або ввечері, коли сонце не так сильно випаровує воду. При цьому важливо не переливати рослини, адже застій вологи також шкодить урожаю та може викликати гниття коренеплодів.

Також не забувайте розпушувати ґрунт після поливу на глибину 2-3 см, щоб на поверхні не утворювалася щільна кірка. Така проста процедура пропускає повітря до коренів, допомагає редисці швидше рости та набирати соковитість.

Що зробити, щоб редиска виросла великою: інші важливі правила догляду

Якщо ви хочете отримати великі коренеплоди:

Проріджуйте редиску, адже запущені посадки — одна з головних причин поганого врожаю. Після появи перших справжніх листочків між рослинами варто залишати приблизно 4-5 см. Для великих сортів краще навіть 6-7 см. Регулярно прибирайте бур'яни, щоб вони не забирали вологу та поживні речовини. Якщо ґрунт бідний, достатньо легкого підживлення золою або калійно-фосфорними добривами. Не використовуйте свіжий гній або надмірну кількість азоту. Є ризик спалити коріння або ж виростити бадилля замість великих плодів.

Через яку температуру редиска йде у стрілку

Редиска погано переносить сильну спеку. Найкраще вона росте при температурі від +12 до +18°C. Якщо повітря прогрівається вище +22°C, ризик стрілкування різко зростає. У спекотні дні грядки бажано трохи затінювати у полудень.

