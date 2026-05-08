Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як виростити велику та соковиту редиску: є лише один секрет

Як виростити велику та соковиту редиску: є лише один секрет

Ua ru
Дата публікації: 8 травня 2026 11:10
Що зробити, щоб редиска виросла велика та соковита: просте правило догляду
Догляд за редискою для великого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Редиска — один з перших вітамінних овочів, який ми збираємо з грядки. Він здається невибагливим у вирощуванні. Але насправді є помилки через які редиска тріскається, росте дрібною або гіркою. Секрет великої та соковитої редиски набагато простіший, ніж здається.

Новини.LIVE розповідає, як правильно доглядати за редискою у відкритому ґрунті, щоб вона виросла великою, хрусткою, щільною та соковитою.

Який головний секрет великої редиски

Цей овоч дуже чутливий навіть до короткого пересихання ґрунту, і через це може вирости дрібним або гірким. У деяких випадках рослина починає стрілкуватися замість того, щоб формувати соковитий плід. Тому головне правило вирощування редиски — стабільна вологість ґрунту на глибині приблизно 5-7 см.

У прохолодну погоду редиску зазвичай поливають раз на два-три дні. А от у спеку грядки краще зволожувати щодня — вранці або ввечері, коли сонце не так сильно випаровує воду. При цьому важливо не переливати рослини, адже застій вологи також шкодить урожаю та може викликати гниття коренеплодів.

Також не забувайте розпушувати ґрунт після поливу на глибину 2-3 см, щоб на поверхні не утворювалася щільна кірка. Така проста процедура пропускає повітря до коренів, допомагає редисці швидше рости та набирати соковитість.

Читайте також:

Що зробити, щоб редиска виросла великою: інші важливі правила догляду

Якщо ви хочете отримати великі коренеплоди: 

  1. Проріджуйте редиску, адже запущені посадки — одна з головних причин поганого врожаю.
  2. Після появи перших справжніх листочків між рослинами варто залишати приблизно 4-5 см. Для великих сортів краще навіть 6-7 см.
  3. Регулярно прибирайте бур'яни, щоб вони не забирали вологу та поживні речовини.
  4. Якщо ґрунт бідний, достатньо легкого підживлення золою або калійно-фосфорними добривами.
  5. Не використовуйте свіжий гній або надмірну кількість азоту. Є ризик спалити коріння або ж виростити бадилля замість великих плодів.

Через яку температуру редиска йде у стрілку

Редиска погано переносить сильну спеку. Найкраще вона росте при температурі від +12 до +18°C. Якщо повітря прогрівається вище +22°C, ризик стрілкування різко зростає. У спекотні дні грядки бажано трохи затінювати у полудень.

Також ділимося іншими корисними порадами з городництва

Як можна виростити редиску вдома всього за 25 днів.

Через які поширені помилки картопля виростає дрібною.

Що посадити поруч із буряком, щоб коренеплід виріс великим та солодким.

врожай редиски догляд за редискою полив редиски
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації